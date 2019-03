PARO DE UNA SEMANA (25 AL 30 DE MARZO) DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PREUNIVERSITARIA

El Congreso de CONADU Histórica, reunido el día de hoy, en Buenos Aires, con 90 delegadxs de 21 asociaciones de base, resolvió, por votación mayoritaria, la realización de una semana completa de cese total de actividades de la docencia universitaria y preuniversitaria, desde el 25 al 30 de marzo, inclusive.

Esta decisión se enmarca en una negociación salarial estancada, en la que el Gobierno Nacional no ha cumplido (al igual que en 2016 y 2017) con la cláusula de revisión, para equiparar el aumento de 2018 con la inflación. En lugar de ello, sólo paga, unilateralmente, sumas en negro, fuera del básico, que ninguna federación ha aceptado y que significan 0% de aumento para nuestrxs jubiladxs. Desde enero de este año, en infructuosas negociaciones, se niega a la recomposición que firmó el año pasado y aún no ha iniciado la discusión salarial de 2019.

Además de lo preocupante que resultan más de 3 meses de reuniones sin que el gobierno cumpla lo que ya firmó y la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, enfrentamos, al igual que el resto lxs integrantes de las comunidades universitarias, un recorte presupuestario que se suma a lo descontado el año pasado (y que no ha sido restituido) y la paralización de las obras de construcción: no hay aulas suficientes, no alcanzan los bancos, no hay insumos en los laboratorios ni combustible para los trabajos de campo; las becas estudiantiles están congeladas y desactualizadas. El presupuesto ha priorizado el pago de la deuda externa al FMI en lugar de garantizar los derechos de la población.

Reclamamos un aumento del 20% para compensar la pérdida salarial de 2018, un 35% para 2019, con cláusula gatillo sin discusión y el inmediato pase al básico de todas las sumas en negro. Además reiteraron el reclamo de pase a planta de los docentes interinos, pago de salario a docentes ad honorem y aumento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología.

El Congreso de CONADUH llegó a esta decisión luego de que lxs docentes expresaran su descontento, en las asambleas realizadas en las distintas universidades; todas las asociaciones de base llevaron mandato de paro y sólo había diferencias en la cantidad de días; lo resuelto fue por votación de congresales. La continuidad del plan de lucha será evaluada en un Plenario de Secretarixs Generales, que se desarrollará el próximo viernes 29 de marzo.

Lxs congresales remarcaron la cita de honor a movilizar, en todo el país, el próximo domingo 24 de marzo y la adhesión a las distintas actividades en cada localidad, a 43 años del golpe genocida, así como la construcción de un gran paro nacional, de todas las centrales sindicales, contra la política de ajuste del gobierno de Macri.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.