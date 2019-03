Macri citó al villano de Batman y estallaron los memes

En un día marcado por la disparada del dolar, Mauricio Macri intentó llevar tranquilidad a los argentinos y aseguró que “no hay soluciones mágicas” para hacer frente a la crisis económica.

“La gente tiene que aguantar”, sentenció el Presidente, al tiempo que aseguró que “volver atrás sería una catástrofe”.

Además, el Jefe de Estado se refirió a la complicada situación del país y señaló: “Todos los argentinos tenemos que tirar del mismo carro”.

No obstante, lo que sorprendió a todos, fue una frase que utilizó el Presidente muy parecida a la utilizada por el personaje de Aaron Eckhart, Harvey Dent, en “Batman: the Dark Knight” (“El caballero de la noche”).

En la saga dirigida por Christopher Nolan, el emblemático villano decía: “The night is darkest just before de dawn. And I promise you, the dawn is coming” (“la noche es más oscura justo antes del amanecer. Pero yo les prometo que el amanecer está llegando”).

Macri, por su parte, dijo algo muy parecido: “En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer” . Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones no tardaron en llegar a las redes, y estallaron los memes.

En el marco del VIII Congreso de la Internacional de la Lengua Española, Macri dijo que sabe que “no se puede vivir con esta inflación” y que “cuesta más llegar a fin de mes” pero reiteró: “Estamos en el camino de la construcción con bases sólidas”.

“Empezamos a recorrer el camino de la estabilidad después de casi 70 años que no han hecho más que poner a los argentinos en situación de pobreza”, sostuvo.

