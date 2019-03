Messi: "Mi hijo me pregunta, '¿por qué te matan en Argentina?'"

Leo Messi concedió una entrevista radial y habló sobre su situación en la selección argentina.





Críticas cuando juega con la selección. "Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos".





Problemas con la pubalgia. "La pubalgia es complicada. No se saca de un día para otro. Me encuentro mejor pero no la limpié. Tengo que cuidarme".





Presión en la selección: "Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta".





Fracaso en el Mundial de Rusia . "Pensé en encerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección".





Su papel con Argentina. "Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".





Su compromiso con Argentina: "Nosotros somos un grupo que no vende humo, no decimos siempre que amamos la Selección. No lo ando diciendo siempre como hacen otros a cada rato. Y el que quiera creer otra cosa que lo haga. Nosotros no vendemos humo. Somos profesionales sino no hubiese ido más a la Selección. Si a mí nadie me obliga ir. Mira si yo voy a dejar la Selección por un bautismo. Llegué a mi casa y no sabía nada del bautismo. Es una boludez tremenda esa".