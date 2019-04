Ángela Torres: "Juan Darthés es un psicópata"

Hace poco, Ángela Torres lapidó a Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardín por violación. En aquel momento, la joven que compartió varias escenas con él en "Simona", ficción que se emitía en El Trece, aseguró: "Fue horrible. pasé momentos recontra angustiantes. Darthés es un violador".

Invitada al ciclo de Andy Kusnetzoff, la actriz volvió a recordar su experiencia laboral con el actor, quien actualmente vive en Brasil junto a su familia: "A mí para hacer Simona me prepararon como tres años, hablándome sobre lo que significaba llevar un proyecto al hombro. Adrián Suar se reunió mucho conmigo, yo ya había podido ver cómo trabajaban otros, y además vengo de una familia de artistas. Vi cosas malas, muy malas y cosas buenas, muy buenas. Tenía más o menos una idea de cómo manejar la situación, y obviamente lo de Juan es algo que vino de rebote”.

Luego admitió: "Cuando me dijeron que iba a a ser él uno de los protagonistas, yo no sabía nada de lo que pasó con Calu, pero admito que no me puse contenta. Había un ruido. Mi mamá (Gloria Carrá) trabajó con él en Patito Feo y yo estuve mucho ahí porque mi colegio era enfrente de donde grababan, y recuerdo que con Griselda Siciliani estaba todo mal, así que entré con un concepto de él, que al final, no estaba tan errado”.

Además, contó que Juan apoyaba la lucha feminista: “Él fingía estar de acuerdo. Es medio como psicópata en todos los sentidos. Dentro de lo que podía, porque estaba destruido, él intentaba relacionarse para que lo termines bancando o defendiendo”.



Juan y Ángela en "Simona".

“Él se manejaba de forma rara, y todo no se manejó de la mejor manera, pero lo supimos llevar adelante. Era raro porque él estaba siendo acusado de todos lados, estábamos en el ojo de la tormenta”, agregó.

También reveló: “Él hablaba mucho del tema todo el día. En el comedor me decía: '¿Viste Ángelita lo que están diciendo?' Un día paró a todo el elenco, técnicos, a todos, y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber Justicia. Fue toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo. Era todo muy border y terminó abrazándome diciendo que no quería arruinar el proyecto y que si lo hacía se iba a ir. Eran cosas que no le creía y con las que me sentía incómoda, por eso le dije que no hablemos más de eso, encima él medio que hacía de mi papá en la tira".

Por último, Ángela sostuvo que no puede mirar las escenas de la tira que compartió con él y pidió que haya definiciones en el causa de Thelma: “El día de su denuncia estuve ahí y cuando terminó la conferencia me fui al instante. Me largué a llorar, había una gran energía ese día. Ojalá haya Justicia”.

