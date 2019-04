Infidelidad y aborto: el oyente de Andy Kusnetzoff que enfureció a las redes

“La flaca ahora me dice que quiere comprar pastillas para perder el embarazo, y yo como estoy en contra de todo el tema ese del aborto estamos en una discusión. Yo le dije que me hago recontra re cargo pero ella no quiere saber nada. Ahora medio que desistí y le dije que le iba a dar la mitad de la guita, pero me está mandando mensajes a cualquier hora y cuando llego a casa se me complica”, continuó explicando el oyente.