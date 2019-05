Gisela Bernal rompió el silencio: la lapidaria respuesta a Ariel Diwan

"Hoy no tengo relación con Ian y me encantaría tenerla. Esa es la única herida. Soy optimista y creo que voy a volver a verlo.

"Tenía miedo de volver a los medios", expresó en su reciente visita a Intrusos. "Hoy no tengo relación con Ian y me encantaría tenerla. Esa es la única herida. Soy optimista y creo que voy a volver a verlo. Por suerte, tengo una familia hermosa: hace dos años y medio me casé con Eva y somos padres de Aurora, que tiene tres meses y medio. Y tengo dos hijos grandes de un matrimonio anterior".

"Mi mujer es terapeuta y me ayudó mucho, me explicó, pataleé, lloré", agregó. "Intenté muchas veces ese vínculo, pero la madre no quiere. Inclusive hablé con Francisco, el padre biológico de Ian, y me dijo que no tenía problema pero que iba a ser difícil".