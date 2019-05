Lali Espósito: una peluca de cadenas doradas de 70 metros ¿y un plagio a Jennifer Lopez?

El pasado martes se celebraron los Premios Gardel 2019 y por la alfombra roja caminaron todos los artistas nominados. Las estrellas suelen elegir estas fechas para lucir sus impactantes looks y buscan ser las protagonistas de la noche. Y en la celebración de este año, Lali Espósito no pasó desapercibida : la cantante sorprendió a todo su público con un vestuario muy particular.





Con zapatos animal print y un vestido negro de profundo escote, la vocalista de Somos amantes deslumbró en el evento que por primera vez se llevó a cabo en Mendoza. Sin embargo, esto no fue lo llamativo, lo más impactante fue su pelo: Lali eligió una peluca de cadenas doradas de 70 metros.





A pesar de que la actriz de haya brillado en la alfombra roja, no faltaron las críticas de los seguidores en las redes sociales. La acusaron de haberse inspirado -o directamente copiado- de Jennifer Lopez para la creación de su vestuario. Y es que la cantante norteamericana ya había utilizado un look muy similar en la Met Gala, semanas atrás.

De la mano de Versace, JLO lució un vestido con un escote llamativo y una peluca de cadenas pero fue por lo opuesto a Lali, ya que la actriz de Hollywood prefirió el color blanco.

La actriz nacida en Parque Patricios se mostró muy orgullosa por el vestuario que usó para la entrega de premios que distingue a lo mejor la música nacional. Incluso comentó que con su estilista, Maru Venancio, habían decidido que el objetivo de su look era hacer algo diferente.

La noche continuó. Y la ganadora como mejor artista femenina pop realizó un cambio de vestido. Siguió llamando la atención de todos con su impresionante atuendo. Simpatizante por los tonos metalizados, la artista deslumbró con un vestido negro y plateado de rayas, y para completar su look: una corona de flores con la misma gama de colores que su vestido.



Lali Espósito se llevó tres premios Carlos Gardel en la categoría de mejor canción del año por "Sin querer queriendo", mejor álbum de artista femenina pop y mejor diseño de portada por "Brava". Evidentemente, la vocalista se inspiró su vestimenta en la celebrity de Hollywood, pero eso no le quita su talento musical. Y además, todos quedaron shockeados con su impactante look.





Mirá la comparación:





