Maluma cerró su cuenta de Instagram tras ataques por su video junto a un cachorro de león

El cantante colombiano Maluma cerró su cuenta de Instagram apenas horas después de haber respondido, molesto, a los ataques que recibió por publicar un video junto a un cachorro de león.

Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas y lo cuestionaron con duros mensajes en Instagram.

El colombiano no ocultó su molestia y algunos videos en la red social explicó lo ocurrido y llamó "ignorantes" y "estúpidos" a quienes lo criticaron.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado".





Maluma añadió que la gente sabe que el es "animalista" y que nunca apoyaría el tráfico de especies.



"¿Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?. ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?. ¿Por qué no van y salvan animales?, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes" .





Pero parece que la molestia del cantante colombiano no quedó ahí, pues poco después dejó de aparecer su cuenta en la red social y de inmediato se interpretó como respuesta a los ataques que recibió.