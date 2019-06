Fuertes tweets de Graciela Alfano contra Dalma Maradona y Claudia Villafañe tras contar su affaire con Diego

La visita de Dalma Maradona del martes a Los Ángeles de la Mañana precipitó su enfrentamiento contra Graciela Alfano , luego de que la panelista contara en detalle cómo fue su encuentro íntimo con Diego Maradona en momentos en que el Diez estaba casado con Claudia Villafañe . Más allá del fuerte cruce en vivo, la polémica se trasladó luego a las redes sociales, donde la flamante madre de Roma Caldarelli le pasó factura a Graciela : “Me consultan por la pelea con la Señora Alfano y nada más alejado Yo di mi punto de vista y lo único que sostengo es que si decís algo, ¡hacete cargo y no te hagas la desentendida! Nada más. Aparte, ¡ella me dio la razón que era desagradable hablar de eso ya que los dos eran dos abuelos!” .





En otro tweet, Dalma chicaneó: “¡Querido Dios, lo único que te pido es que me hagas envejecer con dignidad!”. Entonces, Alfano se tomó su tiempo para replicar los dichos de la hija mayor del Diez y Claudia con inusitada acidez : "Entiendo lo ‘desagradable’ de crecer en un hogar donde el padre no respeta a la madre, que tampoco se respeta al tolerar humillaciones. Nada de eso me concierne. Tengo claridad sobre qué cosas hago y por qué las hago y eso me da una profunda paz y dicha” .





Ya arrobando a Dalma , Graciela continuó: “Me apena @dalmaradona. Sufre por las infidelidades del padre. No imagino cuando aparecen sus infinitas paternidades, fruto de las mismas #paredesufrirya” . Y sentenció desafiante contra Claudia y Dalma en relación a los hijos extramatrimoniales de Diego Maradona : “Y ya que estamos tan éticos, aclaro que cuando una madre ‘separa’ bienes para sus hijas en su momento, hoy esos bienes pertenecen a todos los hijos reconocidos” .





Frente a las repercusiones de sus posteos contra Dalma Maradona , en LAM se abrió el debate y Graciela Alfano resumió su férrea e irónica postura: “A mí me parece una posición patética para una hija estar criticando o no a una supuesta tercera, cuando a quien tendría que decirle que por qué fue infiel con su madre es a su padre. A los que le tiene que decir las cosas es al padre y a su madre. Yo no tengo nada que ver. Yo la pasé brutal, para mí fue un tema súper agradable y lo sigo diciendo. Es mi vida y voy a hablar, no tengo que pedirle permiso a nadie para contar mi historia”.





















Fuente:

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.