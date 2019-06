HAQUIM : "GARATIZAMOS LA ESTABILIDADD INSTITUCIONAL, LA PAZ SOCIAL LA SEGURIDAD JURIDICA Y EL CAMINO DEL BIENESTAR PARA TODO LOS JUJEÑOS"

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

El gobernador Gerardo Morales y el vicegobernador Carlos Haquim, candidatos a la reelección por el Frente Cambia Jujuy, encabezaron un multitudinario cierre de campaña en San Salvador y ciudad Perico, con vistas a las elecciones del domingo.El vicegobernador, acompañado por Roly Ficoseco, expresó que “nuevamente los jujeños, los peronistas, tendrán que definir la provincia que queremos” y puntualizó que “hemos recorrido cada punto, cada lugar y con cada uno de .los habitantes, me ha tocado recibir el afecto, el acompañamiento, esa palabra de seguir con fuerza que vamos bien en Jujuy”.Fue categórico al decir que “vamos marcando con Gerardo Morales el rumbo de una provincia que quiere ponerse de pie, una provincia que no quiere más inestabilidad, de jujeños que ven que esto de habernos unidos, les damos la garantía de institucionalidad.“No queremos volver al pasado de los palos en la rueda, de una Legislatura que permanentemente años anteriores, pretendieron y lo hicieron, poner zancadillas a la provincia”, afirmó Haquim y planteó la necesidad de “garantizar la estabilidad institucional, la paz social, la seguridad jurídica y el camino del bienestar para todos los jujeños”.Por otro lado, subrayó que “se vienen tiempos de definiciones y los jujeños debemos decidir libremente qué queremos para Jujuy” e instó a “dejar atrás décadas de atraso, de sometimiento, de indignidad” para hacer paso al “nuevo rumbo que se está marcando en una provincia del camino de inversión, de desarrollo, de generación de puestos de trabajo, de llevar adelante emprendimientos y que nos dijeron que los jujeños no seríamos capaces de hacer y los capaces están en esta plaza, en cada lugar de la provincia, para hacer las cosas que nos decían que no podíamos”.Recalcó que “los jujeños venderán energía a todo el país, baterías de litio, ser receptores del turismo mundial y podemos hacer muchas cosas más si nos proponemos caminar juntos, respetando el pensamiento del otro y haciendo realidad, estos proyectos que hoy se están concretando”.“Este domingo debemos separar de la política a aquellos que tanto daño le hicieron a la provincia durante décadas, esa es la decisión que debemos tomar, seguir transitando el camino del desarrollo que seguramente va a hacer realidad una mejor salud, una mejor educación, una mejor seguridad, la dignidad de poder tener una vivienda propia, de salir de los asentamientos a los que nos sometieron durante años, de poder darle dignidad a nuestros hijos en escuelas de más de 100 años que vamos a reconstruir, de permitirle a cada uno de nuestros chicos poder insertarse al mundo en esta revolución tecnológica que nos pasa por encima día a día”, manifestó.Finalmente, Haquim subrayó que “este es el camino que debemos marcar todos los jujeños muy fuerte, para que nunca nadie más lo cambie y podamos tener a futuro una provincia que todos los jujeños queremos y nos merecemos”.