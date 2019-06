Mientras daba un detallado instructivo de cómo sacar el corcho a una botella "sin hacer un desastre", ocurrió algo impensado

"Lo segundo: inclinar ligeramente la botella, sacarla el lazo de alambre y mantener el pulgar arriba. Todo eso yo lo hice bien. ¿qué fue lo que yo hice mal?", siguió contando Linng Cardozo, que luego dejó en claro lo que había echo mal.

"En primer lugar no contemple la agitación de la botella desde mi casa hasta el canal y en segundo lugar el giro que yo le di a la botella no estaba bueno. Y no permití que saliera el dióxido de carbono lentamente. Me apuré con la sacada del tapón y provocó lo que ustedes ya vieron", se justificó.