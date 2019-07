La impactante historia del joven que se prendió fuego para salvar a sus tres sobrinos

El tema es que la sobrina más chiquita sintió miedo y no quiso arrojarse como sus hermanos, por lo que quedó entre las llamas que devoraban el lugar.

"Sentía el fuego quemándome el cuerpo. Mi sobrina gritaba mi nombre, no la iba a abandonar, no me importa haber salido ardiendo. Lo volvería a hacer", aseguró a los medios el hombre que sufrió heridas de segundo, tercer y cuarto grado.