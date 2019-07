La sorpresiva respuesta de Martín Baclini cuando Cinthia Fernández le pidió que elija entre ella o su amistad con Luciana Salazar

El noviazgo con Cinthia Fernández (31) le dio pantalla y popularidad a Martín Baclini (36 ), empresario que recientemente se incorporó al Súper Bailando 2019 junto a su pareja, con quien lleva un año de amor.

Entre la espada y la pared, Martín visitó Nosotros a la Mañana y sorprendió con su respuesta, luego de que el panelista Gastón Marote le hiciera la consulta de rigor: "Después de todo eso, ¿Cinthia te hizo la pregunta? ¿Elegí: tu amistad con Luciana o tu noviazgo conmigo?". Y el empresario reveló: "Sí, pasó. Esto no lo sabe nadie. Pero sí, pasó. Fue así. A mí hablame con amor y con respeto que te voy a entender. En ese sentido, ella evolucionó un montón. Vino a casa, después de que la ’coacheó’ Yanina Latorre en el camarín, que le dijo que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, y me dijo ’tengo que hablar con vos’. El final (de la charla) fue ’no quiero que vayas más a comer con Luciana. O Luciana o yo’".