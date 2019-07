Nicole Neumann puso el grito en el cielo porque Cubero no la deja...

Aunque la modelo se encuentra de vacaciones en Miami, no dudó en hacer público su malestar con su ex pareja, Fabián Poroto Cubero . ¿Qué pasó esta vez? Según relató Nicole Neumann, Poroto no la deja ver a sus hijas en los días que él tiene asignados aunque se trate de un motivo especial y excepcional.



En este caso, Sienna , la más chica de las 3 hijas que tuvo con el jugador de fútbol, está celebrando su cumpleaños, pero su mamá no será de la partida. Neumann dio a conocer su angustia desde las playas de Miami y lamentó no poder compartir un día como este junto a su hija.

En sus propias palabras, Nicole justificó su ausencia del país ante la negativa de Cubero de flexibilizar el regimen de visitas: “Martes y miércoles, que son sus días, no me deja verlas. Y decidió festejarle el cumpleaños solo… por lo tanto, no importa, esté donde esté, sea Buenos Aires o China. A mi hija la puedo ver lamentablemente recién el jueves que es mi día. Mañana la retiro del jardín y es su festejo con sus compañeros” , explicó.

“Él siempre estuvo invitado a participar, en mi caso… Es la primera vez que cae un cumpleaños en un día con él” , amplió Nicole. También puso de manifiesto que en otras oportunidades en que él fue invitado a participar de un festejo “compartido”, decidió no hacer acto de presencia: “No vino nunca” , afirmó Nicole.

La modelo está indignada por la actitud que mantiene su ex pareja y la inflexibilidad que muestra con respecto a los días asignados para cada uno: “No me deja ni los días regulares sacarlas a almorzar del cole si son de él” , expresó notablemente molesta.

Lejos están de que el tiempo ponga las cosas en su lugar y la relación entre ellos mejore. Cubero y Nicole están en pie de guerra y no se dan respiro. El pato, como suele pasar en estos casos, lo pagan sus hijas.





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.