Pampita reveló cómo descubrió una infidelidad a través de las redes: "Le revisé el Instagram a la ex y..."

Luego de que mencionaran que Teto Medina solía cantarles las mismas canciones a las mujeres con las que salía, Pampita disparó: “Pasa mucho eso. Yo tenía un novio en un momento que me mandaba selfies. Un día me mandó una foto sacando la lengua. Entonces, entré al Instagram de la ex de ese novio y justo ese día había subido una foto sacando la lengua. O sea que cada día se sacaba una foto y nos mandaba la misma a las dos. Me llamó la atención, porque nunca me había hecho ese gestito”.