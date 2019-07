Pánico en una montaña rusa en La Pampa

Dos mujeres quedaron atrapadas a cinco metros de altura en una montaña rusa en General Pico, La Pampa, y fueron rescatadas por un operario. El hombre trepó por las vías y empujó el carro con su propio cuerpo para destrabarlo. El hecho fue registrado en video y se viralizó en las últimas horas.

"No pasó nada grave. No hubo ningún accidente y nadie se golpeó. Fue un susto nomás", dijo en diálogo con TN el empleado del parque itinerante Megapark, y agregó: "El carro tiene otro freno atrás, no tiene como volverse. Así que lo subí con el hombro y lo destrabé del piso. Es la primera vez que pasa".