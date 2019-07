PRECAUCIONES PARA EVITAR INCIDENTES POR VIENTOS FUERTES

Debido a la temporada de vientos fuertes en la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, dio a conocer consejos útiles para evitar accidentes o inconvenientes provocados por este fenómeno meteorológico.

Recomendaciones para evitar accidentes causados por los vientos fuertes.

Las fuertes ráfagas de viento pueden arrancar las chapas y levantar otros elementos que estén sobre los techos, por lo que se recomienda a las familias asegurar las chapas lo más fuerte posible y no dejarlas sueltas en los patios. No deben quedar objetos sueltos en techos o lugares descubiertos, ya que éstos pueden volar y ocasionar daño a las y los integrantes del hogar o terceros. Se recuerda que estas tareas deben llevarse a cabo antes de que corra viento y no en el momento que se registren las fuertes ráfagas.

Las puertas y ventanas se deben cerrar y quedar aseguradas, además hay que retirar y guardar todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente, como macetas, pizarrones o carteles, entre otros. Es conveniente quedarse en la vivienda durante el viento, pero si es necesario salir hay que mantenerse alejado/a de balcones o terrazas y paredes que no estén bien construidas, porque se pueden desprender materiales de mampostería. También se debe tener precaución al pasar por delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

La fuerza del viento puede provocar la caída de postes de luz, cables de electricidad, carteles, objetos colgantes, árboles o quebradura de sus ramas, por lo tanto se deben tomar los recaudos necesarios cuando se camine por lugares al aire libre, para evitar accidentes.

Estas situaciones no sólo afectan a los peatones, por esta razón se recomienda a los conductores no estacionar debajo de estos elementos. Las personas que transiten en vehículos tienen que estar atentas a los posibles obstáculos que aparezcan en calles o rutas para evitar choques.

Viento Norte

En los días de viento norte hay que tener mucho cuidado con el manejo de materiales inflamables, elementos que puedan provocar chispas y no encender fuego al aire libre, ya que la sequedad que se produce en el ambiente aumenta la posibilidad de incendios. Asegúrese de apagar completamente las colillas de cigarrillos y no arrojarlas de manera irresponsable.

En cuanto a la actividad física, evite realizar esfuerzos. Si es hipersensible a este fenómeno climático, consulte previamente al médico. Se debe de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, tratar de no inhalar el polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. Aumentar la hidratación sobre todo en niñas y niños y adultos mayores. En los hogares, hay que cerrar ventanas y puertas, para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. En casos extremos, trate de aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa hirviendo ollas con agua.

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a las líneas gratuitas 911 de la Policía de la Provincia de Jujuy, o 103 de Defensa Civil.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.