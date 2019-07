”Profundizaremos esta transformación con transparencia y más obras”

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge “Colo” Rizzotti, sostuvo que en agosto los jujeños tienen la posibilidad de profundizar la transformación de la provincia.





El actual ministro de Infraestructura de la provincia y precandidato a diputado nacional se reunió con intendentes en la localidad de San Pedro, oportunidad en la que destacó el trabajo mancomunado que hacen los jefes comunales con el Gobierno de la provincia para lograr más obras que le cambian la vida a los vecinos de todas las localidades, a la vez que desde Provincia se trabaja junto a Nación.





Rizzotti se refirió a la necesidad de continuar por el mismo rumbo y recordó que "la gran cantidad de obras logradas en los últimos años muestran a las claras la diferencia con las gestiones anteriores". “A los jujeños nos fue bien con la gestión de Gerardo Morales, que además fue ratificada el 9 de junio con el acompañamiento masivo de los intendentes”, acotó.





Consideró que “tras la elección de gobernador, los jujeños ahora tenemos que elegir quién conducirá el país, y recordaremos que en las gestiones kirchneristas la corrupción y el enriquecimiento de los dirigentes a costa de los más humildes era una constante". "Tenemos que acompañar este proceso de cambio que venimos haciendo entre todos”, señaló.





El precandidato a diputado nacional por Jujuy de Juntos por el Cambio destacó la paz lograda en los últimos años y recordó que “cuando asumimos, muchos nos preguntaban cómo íbamos a hacer para eliminar los cortes de ruta y lograr la paz; lo pudimos hacer porque sentíamos que hacía falta poner un rumbo y comprometernos todos para que esto sucediera y lo logramos”.





“Muchas de las transformaciones en Jujuy se deben a que tenemos un gobernador con mucha fuerza, al acompañamiento de muchos intendentes como al del Gobierno nacional, pero fundamentalmente porque estamos en paz. Y la paz la logramos entre todos; no estamos dispuestos a perderla”, dijo Rizzotti.





El candidato instó: “sabemos que no hay que volver a los cortes de ruta y a la corrupción. Acá no hay presos políticos sino políticos presos porque robaron y por la condición de ilegalidad en las que actuaron. Hay dirigentes en Jujuy que sean hecho millonarios a costa de los más humildes, eso no puede volver a pasar".

Periodista: Jesus Janco Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.