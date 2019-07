TALENTOSOS BAILARINES JUJEÑOS DE BREAKING PARTICIPARÁN DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL “BATTLE OF THE YEAR”

El Ministerio de Desarrollo Humano , a través de la Dirección Provincial de Juventud junto con la Asociación Evolución Urbana organizaron el proyecto clasificatorio de Hip-Hop denominado “Tú Eres Alguien”, donde fueron seleccionados el B-Boy Pablo Emanuel Choque y la B-Girl Carla Valeria Cruz para representar a Jujuy en la Final Latinoamericana que se realizará del 16 al 18 de agosto en Córdoba bajo el nombre “Battle of the Year AUP» (Argentina, Uruguay y Paraguay).





En la oportunidad, el director provincial de Juventud, Diego Trujillo, manifestó que “lo bueno e importante de la Cultura de Hip Hop es que logran expresarse las y los jóvenes de toda la provincia, generando espacios de escucha y contención, fortaleciendo los valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo”, lo cual se apoya fuertemente desde el Ministerio de Desarrollo Humano.

La etapa clasificatoria regional comenzó el pasado 28 de junio en la localidad de Yuto, con Hip Hop Comunitario, a cargo del breaking Lucas Ligato. Allí, jóvenes de El Bananal, fueron invitados por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Yuto, quienes fueron seleccionados para la Batalla del Año el 30 de junio, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) de la Capital.

Al día siguiente en el barrio Punta Diamante de San Salvador, la jornada comenzó con un taller de hip-hop a cargo de los breakings, Ariel Crisol (Froz – Salta) y Lucas Ligato (Cordobestia – Córdoba); y con actividad de grafiti, a cargo del grafitero Mauro Ezequiel Mamaní (MEM), quién realizó caracteres con letras y TAGG (Firma). Además, compartió junto a los jóvenes presentes, la experiencia en el grafiti y explicó de qué se trata, cómo y dónde se lo debe realizar.

También, hubo una exhibición de breaking con competidores de La Quiaca, donde participaron Cordobestia y Tazo; los chicos del barrio quedaron sorprendidos por la destreza de la danza de la Cultura Hip Hop.

Al respecto, Iván Chauque, Director de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, afirmó que es una buena iniciativa para el barrio Punta Diamante. “Estoy sorprendido ya que superamos las expectativas, notamos que en el barrio estas actividades suman para que haya un espacio de contención”, expresó.

Vale recordar que la cultura del Hip Hop tiene cuatro grandes ramas, Rap (MCing), Grafiti, DJ (DJing) y Breaking (Danza); todas estas actividades se desarrollaron en el transcurso de tres días en la provincia.

En la Clasificación Regional del día 30 de junio, los/as ganadores en las diferentes categorías fueron:

* Seven to Smoke, «B-Boy Lil Mar”, estilo calle, de la ciudad de Monterrico.

*Crew vs Crew, el equipo ganador fue RockersMachine (Jujuy).

*El B-Boy seleccionado fue Pablo Emanuel Choque.

*Y la B-Girl, Carla Valeria Cruz (Evolución Urbana).

Estos competidores y competidoras viajarán a Córdoba a participar de la final latinoamericana y en caso de ganar viajarán a Francia al “Battle of the Year” (BOTY), en la ciudad de Montpellier.

Por último, Pablo Guzmán, presidente de la Asociación Evolución Urbana, comentó que el trabajo que vienen realizando hace años por las y los jóvenes, está destinado a la contención y el desarrollo artístico por medio del deporte, la música y el arte.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.