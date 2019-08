Estremecedor relato de Maru Botana: “Sentí unas ganas terribles de…”

La vida de Maru Botana no es color de rosas. La cocinera más famosa del país sufrió varios hechos que la marcaron para toda la vida. Como si fuera poco, las desgracias y el dolor la persiguen y recientemente sufrió una nueva pérdida, la de su padre. Ante el sufrimiento, la blonda decidió exteriorizar su angustia, por eso, eligió las redes sociales y se sinceró sobre el peor momento que padece.

Recordemos que a fines del año pasado, Maru despidió a su mamá Susana y a tan solo unos meses después, exactamente hace cinco días, la experta culinaria confirmó la muerte de su padre. “Mi lindo Pa, no te pude convencer de que la vida sin mamá sería buena, que el amor de tus hijos y tus nietos te harían vivir pleno. Pero cómo te disfruté estos meses, la relación que tuvimos fue tan linda, tan profunda, tan sincera. A pesar de andar a las corridas pude estar con vos todos los días. ¡Te deposité todo mi amor y te disfruté a morir!” (sic), comenzó escribiendo.

Luego fue por más y agregó: “Gracias por la huella que dejaste como médico, como Papá como abuelo y como persona. Te voy a extrañar tanto que no te das una idea, pero estoy tranqui porque te fuiste el día de la Virgen. Sentimientos encontrados Pa, tu partida y mi cumple en dos días, por algo sera que la vida lo dio así” (sic), continuó la conductora.

“Te voy a festejar por todo lo que nos enseñaste y dejaste, tu sabiduría me superó hasta el ultimo día. Te amo Pa y siempre estarás en mi corazón, gracias por todo lo que les diste a mis hijos que te aman con locura” (sic), continuó escribiendo Maru, quien adjuntó el texto con una foto de su padre junto a una de sus hijas, recostados y con la cabeza de la chiquita en el pecho de él.

“Seguramente la abuela y Facu te deben estar esperando. Mis tres amores” (sic), concluyó el mensaje. Según publicó El Intransigente, esto hace referencia a otra de las pérdidas que marcaron la vida de Maru cuando su hijito de seis meses sufrió una muerte súbita. Desde entonces, en cada aniversario, procura realizarle algún tipo de recordatorio o emitir algún mensaje para demostrar que está presente siempre con ella.

Tras la inmensa angustia, Botana tenía un motivo para sonreír, ya que el 17 de agosto celebraba sus ¡50 años! y lejos de quedarse con lágrimas y sufrimientos, decidió “celebrar la vida”. “Esta semana la vida me puso a prueba una vez más. Sentí unas ganas terribles de desaparecer del mundo y abandonar todo”, inició su fuerte descargo la mediática y siguió con una conmovedora reflexión.

“Pero es tanto el amor que le tengo a la vida, a mi familia, a mis amigos, mi gente y el que ellos me dan a mí que no podía caerme. Por eso, decidi celebrar la vida una vez más”, expresó en la red fotográfica. “Gracias a todos por todo el amor que me dieron, la felicidad, la energía, gracias por esta vida que aunque sea difícil e intensa es lo más. También agradezco a Tommy, el dj, por la música que me hizo bailar sin parar hasta las 7 de la mañana, solo preocupados por verme feliz”, cerró. ¡Fuerzas Maru!