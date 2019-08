Mike Tyson: confesó que utilizaba la orina de sus hijos para pasar los controles antidoping

El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson no deja de sorprender a sus seguidores en cada entrevista que brinda. En diálogo con ESPN, el ex púgil de 53 años reconoció haber usado la orina de sus hijos y de su esposa para evitar que saltaran los controles de antidopaje en la previa a sus peleas.





En la autobiografía que salió a la luz en 2013, titulada Undisputed Truth, el ex campeón de los pesos pesados ya había reconocido que en la mayoría de sus presentaciones había entrado drogado al cuadrilátero. También revelaba que había utilizado un pene falso pero nunca detalló de quién era el contenido ni cómo lograba superarlo.





En el reportaje, el entrevistador le mostró una foto de Donell Cooper II, basquetbolista que fue castigado por usar sustancias prohibidas. El jugador intentó cambiar su orina por la de su esposa para pasar un control antidoping, y cuando llegaron los resultados descubrieron que había gHC (hormona producida por la placenta, que indica que esa persona está embarazada).





"Yo sé algo sobre eso", reconoció Tyson y agregó: "Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía: ’Cuando salgan los resultados te van a decir: «Señor Tyson, está embarazado»’, entonces, mejor comencé a usar la orina de mis hijos".





Al mismo tiempo, el ex boxeador contó cómo hacía para engañar a los médicos, ya que ellos siempre están presentes durante el examen: " Es que tienes el whizzinator, el pene falso. La mayoría de los hombres, aunque seas gay se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que cuando les mostraba el pene ellos se volteaban. Yo me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo ". Cuando los médicos se volteaban para darle privacidad, Tyson aprovechaba para realizar la maniobra y engañarlos en más de una ocasión.





Sin embargo, en su autobiografía, Undisputed Truth, comentó qué sucedió la vez que dio positivo por marihuana en su combate frente a Andrew Golota en el año 2000. Aquel día, los miembros de su equipo no llegaron a tiempo para darle el pene falso con la orina limpia.





Entre otras preguntas, Mike Tyson aseguró que le gustaría ver la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao: "Fui con Pacquiao para la primera pelea, pero creo que Floyd puede ganar esta segunda, aunque luego no sé, porque no ha peleado en mucho tiempo. Es difícil".





Además, el experimentado ex boxeador reconoció que "los promotores no están haciendo que los mejores luchadores peleen entre sí", algo que hace que " el boxeo continúe empeorando porque toman decisiones terribles. Las peleas son tan desparejas que algunos boxeadores pueden perder la vida al día siguiente".





Finalmente, y tras el vínculo que tiene con el cultivo de cannabis, Tyson afirmó que preferiría consumir marihuana antes que los calmantes convencionales: "Solía usar esas pastillas, todo eso para el dolor y casi me vuelvo loco. Era como un zombie, dejé de usarlas y usaba cocaína. Después dejé todo y empecé a fumar marihuana y me limpié. Así fue como empecé a vivir una mejor vida. Ya no uso calmantes y no sufro con el dolor".









