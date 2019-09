“Ficoseco quiere zafar del juicio político con amenazas de la corporación política del PJ

“Veo una actitud corporativa, más tendiente a zafar del Juicio Político que a llegar a la Verdad". De esta manera se refirió el dirigente de la UCR, Diego Rotela, a la actitud demostrada por el Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, en torno a su accionar desde que se conoció la denuncia en su contra y el pedido de Juicio Politico.





“Desde que esto sucedió, el Dr. Ficoseco ni siquiera explicó por que a su entender tal medida resultaba arbitraria, cuando se trata de un mecanismo constitucional o siquiera por qué tal denuncia no resultaria verídica”, acotó Rotela, quien observó que la respuesta de Ficoseco fue el silencio, “ese mismo silencio, esa nisma omisión es la que sospechosamente llevó adelante durante el cogobierno de Fellner y Milagro Sala donde el apriete, la violencia y la complicidad judicial eran moneda corriente”.





“Le exijo como ciudadano al Fiscal General del STJ una declaracion pública, un mea culpa, póngase colorado aunque más no sea por su inacción, durante el reinado de violencia y terror al que fuimos sometidos todos los Jujeños. Explíquenos dónde estaba Ud., cuando muchos jueces inferiores miraban para otro lado, cuando la regla era la absolución fácil o directamente ni llamarla a Milagro Sala, para que no se enojara”.





“Yo le pregunto Dr. Ficoseco: ¿no se siente Ud. responsable de nuestras desgracias, no se siente Ud. garante del encubrimiento del cual gozaba esa señora? Es preocupante su silencio cómo tambien lo es su pretendida defensa sindical, ya que no es casual que la voz cantante sea Jorge Canteros, Fiscal General de Chaco, a quien una jueza le solicitó el Juicio Politico tras la aparición de escuchas en las cuales decía que sus fiscales estaban “arreglados” para no accionar en una causa de Lavado de dinero, explicándole al delincuente que los testigos habían "flaqueado".





“Tampoco es casual que el Presidente de la Asociación de Procuradores, Mario Bongianino, posea un pedido de enjuiciamiento en su Provincia, ni es casual que quienes pretenden archivar esos pedidos, en La Pampa o en nuestra Provincia o los que hicieron zafar al fiscal en Chaco, sean representantes del mismo partido, el PJ”.





“Quien nada teme, se presenta y se defiende, hágalo Ficoseco. Resulta repudiable esgrimir la intervención federal y rasgarse las vestiduras por un mecanismo de la misma raigambre constitucional como lo es el Juicio Político”.





“Dicen que la Justicia se explica en su accionar y en sus fallos, pero Ud. no estuvo a la altura, su accionar habría sido parcial y tendencioso. Por eso, Ud. debe explicarles a los Jujeños si no pudo, no supo o no quiso cuidar la pronta y recta administración de Justicia, de la cual Ud. debió haber sido Garante”.





“Deje de mirar para otro lado de una buena vez por todas”, concluyó Rotela.

Periodista: Jesus Janco