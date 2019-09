La misteriosa desaparición de Natalia : el domingo fue a la plaza y no volvió

La desaparición de una mujer de 40 años tiene en vilo al barrio Coronel Arias den nuestra Ciudad. El domingo Natalia Liliana Cuellar fue hasta la y nunca más supieron de ella. Su familia hizo la denuncia, pero hasta el momento no apareció.

El domingo pasó el día con sus hijos, que viven con la abuela. Alrededor de las 19 volvió a la casa que comparte con su pareja y discutieron . Enojada agarró el celular, la billetera y se fue. Como la mujer no volvía, el hombre llamó a su familia para preguntarles si sabían algo de ella. Ante la negativa fue a la comisaría a hacer la denuncia.

"Mi mamá hace tres años que está en pareja y nosotros no tenemos motivos para desconfiar de él . Hemos compartido cumpleaños y no tenemos nada malo para decir. Él nos dijo que mi mamá estaba embarazada, pero yo hablé con su médico y me lo negó. Ya no se qué pensar, lo único que quiero es que aparezca. Que nos llame y nos diga que está bien. Si necesita un tiempo para estar sola, como familia la respetamos, pero necesitamos que de señales de vida", dijo angustiada Antonella, su hija

En las últimas horas, la policía allanó la casa que Natalia comparte con su pareja. Hasta el lugar llegó una brigada especial acompañada por perros, pero no encontraron rastros de ella. El hombre fue sometido a distintas pericias, y lo descartaron como sospechoso. El celular está apagado y las pocas cámaras de seguridad que hay en el barrio no captaron ninguna imagen de la mujer.





Al momento de desaparecer Natalia vestía un buzo amarillo, calzas negras y zapatillas deportivas. Por cualquier dato sobre su paradero, la familia pidió que se comuniquen al teléfono 0388 – 4251018.









Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.