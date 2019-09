Rally Latinoamericano de Innovación 2019: Se dictaron los últimos Talleres de preparación

Los talleres “V3i (Vendé en 3’ tu idea)” y “Edición de video” camino a la competencia “Rally Latinoamericano de Innovación e Impacto Social 2019” se dictaron los días 30 y 31 de agosto con la participación de estudiantes de las cuatro Unidades Académicas. Ambos Talleres fueron organizados por el Observatorio Tecnológico (OT) y el Gabinete Emprendedor de la Secretaría de Extensión, Coordinación y Planificación de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Antes, el sábado 14 de septiembre próximo se llevará a cabo una instancia local de “Pre Rally de Innovación 2019”, con ocho (8) horas de competencia.

Los encargados de dictar los Talleres “V3i (Vendé en 3’ tu idea)” y “Edición de video” fueron el emprendedor Téc. Nicolás Yapura, y APU Claudia Toconás junto al estudiante avanzado de la carrera APU, Emanuel Jara, respectivamente. Cabe destacar que los tres talleres dictados previamente fueron: “Neuro Emprendimiento: porque la primera empresa que debes construir es la de tu mente”, “Creatividad e innovación para trabajar en equipo”, y “Armemos tu Canvas”.

Desde la organización, la Ing. Delia Cruz informó que además de alumnos de las cuatro Facultades de la UNJu, también participaron estudiantes de Secundaria, a la vez remarcó la importancia de dichos Talleres “el año pasado nos dimos cuenta que tenemos que preparar a nuestros alumnos para que sean creativos, sepan los distintos tipos de innovación, la herramientas de validación de ideas, luego armen su Cannvas, y ellos tienen que saber vender su idea”, indicó, y agregó que “gratamente se están enterando que hay un Rally de Innovación, una movida de Innovación en la Facultad de Ingeniería, que tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera interdisciplinaria por eso les pedimos que se conozcan en el taller como una primera experiencia de trabajar interdisciplinariamente”. Por último, la Ing. Cruz invitó a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería a la página de Facebook Potenciales Emprendedores de la Facultad de Ingeniería.

En la oportunidad, uno de los capacitadores del Taller “Edición de video”, Emanuel Jara, dijo “me sorprendió y me gustó la convocatoria porque vinieron muchos chicos, más de los que esperaba y fue lindo porque habían de varias disciplinas como de Humanidades y Económicas”, y sobre la temática trabajada explicó “me comentaron que la vez pasada tenían que crear un video para vender su idea y no tenían las herramientas así que por eso vimos Edición de Video y trabajamos con el programa Adobe Premiere Pro que es pago, y su complemento Adobe Premiere Rush que es la versión gratuita, similar a Movie Maker que ahora ya no está disponible”, y precisó que durante el curso “los chicos aprendieron a editar audio, transiciones entre video, las herramientas básicas del programa y un poco de teoría que necesitan saber, como por ejemplo qué es formato, resolución, pixeles, proporciones, por qué es importante el formato para el medio que exportan si es una red social, televisor, una pantalla grande, y muchos no tenían esos conocimientos técnicos”, conocimientos necesarios para realizar un video funcional, además el Taller contó con consejos, ideas y otras herramientas gratis.

Entre los participantes, Nicolás Velazco de la carrera Ingeniería en Informática expresó “me pareció una excelente experiencia porque este taller te hace ganar un poco más confianza en tu forma de hablar y expresarte, y es una linda experiencia para que todos vengan a aprender porque en el futuro cuando seamos profesionales nos va a ayudar mucho en la venta”; Melisa Baldiviezo de la carrera Ingeniería Industrial dijo que fue su primer taller en el que participó “me gustó mucho el curso por cómo lo plantearon y desarrollaron, me motiva a participar no tan sólo en esto sino también en unos emprendimientos que tengo, en ideas no sólo dedicadas a la innovación sino también al impacto ambiental, me gusta más aplicada a las empresas de triple impacto que es una empresa social, así que me voy llena de ideas llena de motivación y todo lo que aprendí hoy es algo que voy a aplicar en el resto de mi carrera”. Y, Carolina Quiroga, de la misma carrera, contó que también fue la primera capacitación de la que participó “me gustó mucho, siento que inspira y ayuda mucho a mirar las cosas de distintas perspectivas y para el día de mañana yo tener mi propio proyecto de triple impacto, espero seguir capacitándome yendo a más cursos para el día de mañana ser una gran profesional y aportar algo al mundo, a las Industrias en general”; en ese sentido, las estudiantes alentaron a “invitar a toda la comunidad universitaria porque es algo muy innovador, crea contactos y de esta forma creamos algo que esa muy potente en sí porque potencia nuestro proyecto y nuestros futuros emprendimientos”.

En tanto, Álvaro Guzmán de la carrera Ingeniería Informática dijo “siempre es algo importante aprender a Editar Video y gracias a la Facultad que lo está ofreciendo de manera gratuita así que vine a aprovecharlo, lo vi en Facebook y fue una muy buena oportunidad para venir”; Samanta Navarro de la carrera Ingeniería Química indicó la importancia de “contar con estas herramientas para el Rally, es muy importante porque complementa todas las áreas, todos los talleres aportan para participar de este evento, propicia para que participen más chicos y es importante porque te prepara no sólo en lo académico sino también en elaborar una idea y trabajar con temáticas reales”, dijo y agregó “participé del Rally en 2018, me gustó la experiencia y quiero participar de nuevo, quise prepararme mejor en esta ocasión así que me vienen de diez estos talleres”.

Por otro lado, los estudiantes de Ingeniería Industrial Darío Álvarez y Jesús Montero compartieron que supieron del Taller “por medio de mis compañeros de la Facultad que la promocionaron y saber editar un video es una buena herramienta para nuestro futuro y para lo que estamos estudiando”, y agregaron “estamos con muchas expectativas para formar un equipo bueno para el final de octubre”. Y Ezequiel Ventura, estudiante de la carrera Ingeniería Química, expresó “estoy cursando mis últimas materias, y esta es una experiencia bastante linda, anteriormente ya sabía un poco de la edición de videos e imágenes así que esto me sirve para refrescar la memoria otra vez, y me parecen interesante estos cursos para los demás chicos y para que se pueda aprovechar de la mejor manera en el Pre Rally y Rally, todavía no tengo un equipo pero tengo en mente participar”, afirmó.

El “Rally Latinoamericano de Innovación e Impacto Social” es una competencia internacional por equipos que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en las Facultades y Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y que se desarrolla durante 28 horas consecutivas y en simultáneo en las sedes de los países participantes. Dicha competencia internacional se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2019 con la participación simultánea de Universidades de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina, buscando contribuir a desarrollar una nueva cultura de innovación abierta con compromiso social en los estudiantes de las unidades académicas con carreras de Ingeniería en Latinoamérica. En 2018, la competencia reunió a más de 4.000 estudiantes de toda Latinoamérica y en Argentina participaron 49 sedes con casi 2 mil alumnos.





