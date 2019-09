Razones por las que ninguna mujer debería recibir visitas postparto

Hace casi cinco meses me convertí en madre por segunda vez. Ambos nacieron vía cesárea, sin embargo, la recuperación de mi segundo hijo fue más pesada, el dolor era insoportable y me sentía agotada. Obviamente estaba más que feliz, pero pararme al baño, bañarme y hasta acomodarme para dormir era una tarea titánica, pues el dolor tras la cesárea era muy intenso.

Las visitas tras las primeras horas del nacimiento de mi hijo no se hicieron esperar , y aunque sabía que lo hacían por amistad, me estresaban, pues estaba agotada y adolorida, esto sin omitir que el miedo, de que alguno de las visitas estuviera enfermo, o tuvieran las manos sucias, y quisieran cargar o besar a mi bebé y lo pudieran contagiar de algo me ponía los nervios de punta.





Algunas de las visitas se quedaban hasta horas en la habitación del hospital y yo lo único que deseaba era estar a solas con mi bebé, mi otro hijo y mi esposo.





visitas tocó a la puerta de mi habitación, justo cuando las enfermeras me estaban colocando las vendas en mi abdomen, la situación no podía ser más incómoda. Pero eso no fue lo peor, pues hubo quien se atrevió a llegar al hospital ¡enferma y con cubre bocas! Me dio mucho Rabia y me pareció una actitud totalmente irresponsable de su parte, pues pudo contagiar a mi bebé. Recuerdo que una de lasPero eso nofue lo peor, pues hubo quien se atrevió a llegar al hospital¡enferma y con cubre bocas!





frustrada por no poder decir mi sentir y pedirles que no nos visitaran, al menos hasta que mi bebé cumpliera un par de meses, pues temía herir susceptibilidades. Me sentíaal menos hasta que mi bebé cumpliera un par de meses, pues temía herir susceptibilidades.

callada, pues tenía todo el derecho a decidir si quería o no visitas postparto. Ahora lo veo en retrospectiva y pienso que no debí quedarmecallada, pues





, una vez que nos dieron de alta y nos fuimos a casa, las visitas postparto continuaron. Algunos al menos fueron de entrada y salida, pero no faltaron los que llegaron esperando una rica comida y que los atendiera aún con mi bebé en brazos y unas "ojeras de plato" porque prácticamente no había dormido, ¡una pesadilla! Y buenoAlgunos al menos fueron de entrada y salida, pero no faltaron los que llegaron esperando una ricacomida y que los atendiera aún con mi bebé en brazos y unas "ojeras de plato" porque prácticamente no había dormido, ¡una pesadilla!





Por ello, te quiero compartir las razones por las que NINGUNA mujer debería recibir visitas postparto . Si eres madre no me dejarás mentir y si quieres visitar a una amiga o familiar que acaba de convertirse en madre para conocer al bebé, te invito a que lo

pienses dos veces antes.

