Cerró la fábrica de las clásicas bombitas de agua Bombucha y de preservativos El Camaleón

La fábrica venía con problemas “desde hace tiempo” para abonar los salarios en tiempo y forma y este año dejaron de comprar insumos para producir, describió el trabajador. “ No producimos porque no tenemos casi materia prima , y en el caso del látex, que es importado, la empresa no pudo hacer la compra”, aclaró. El jueves los trabajadores se reunirán otra vez con los accionistas, para continuar las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo por las indemnizaciones y pagos atrasados.