Charlotte Caniggia sobre la novia de su padre: "No me arrepiento de decirle 'gato', todo el mundo lo sabe"

Charlotte aseguró que se enteró por la prensa del compromiso de su padre: “No me parece bien, pero bueno... Me desilusionó. No estoy del lado de nadie, pero me parece mal lo que mi papá hace, solamente eso. Que lo haga tan público todo”, afirmó en Los Ángeles de la Mañana y negó que sus padres estén separados desde un largo tiempo. “No están separados desde hace años, estaban distanciados hace un año y pico”, dijo.



“Obvio que tiene derecho a rehacer su vida amorosa, pero no de esa manera, con tanta exposición”, aseveró la participante del Súper Bailando y volvió a lanzarle repudiables palabras para la pareja de su padre. “No me arrepiente de haberle dicho ‘gato’. No es mi madrastra, es una piba que está con mi papá. Que es un ’gato’ lo sabe todo el mundo”, siguió.