LOS RECURSOS PRESENTADOS EN LA CAUSA “PIBES VILLEROS”

En ese sentido, los integrantes de la Cámara de Casación Penal aseveraron que una interpretación contraria a lo expresado conllevaría una grave falencia en la situación procesal de Balconte, pues habiendo acordado con el Ministerio Público de la Acusación el acogimiento al régimen del arrepentido previsto en el artículo 41 ter del Código Penal (lo que se vio revelado por la afirmación en el alegato fiscal antes aludida), produce que sus declaraciones resulten auto-incriminatorias, lo que resulta en un contrasentido con lo que ordena el artículo 12 del Código Procesal Penal de la Provincia del que surge que “Toda persona sometida a proceso tiene derecho a no declarar contra sí misma… ni se le obligará a prestar juramento o a declararse culpable”; derecho –además- de raigambre constitucional por estar previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y coincidentemente ha sido establecido en tratados de Derechos Humanos como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su Artículo 8.2.: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:... g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”.