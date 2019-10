Luciano Castro reapareció después de los videos íntimos

El actor se enfrenta a un capítulo de su vida que nunca querría haber protagonizado: la aparición de videos íntimos que intercambió con otra persona durante su crisis de pareja con Sabrina Rojas. Ahora, habla por primera vez.

Luciano Castro se enfrenta a uno de los momentos más escandalosos de su vida. Luego de una fuerte crisis de pareja con Sabrina Rojas, durante el verano pasado, que casi termina en separación, el actor protagonizó un hecho inesperado: aparecieron una serie de videos hot que le habría enviado a una mujer que conoció en su impasse con su esposa.

Por primera vez, Luciano Castro habló al respecto en Los ángeles de la mañana. Frente al cronista, detuvo la camioneta, bajó la ventanilla y, notablemente incómodo, disparó: “¡Pará, pará, pará... Yo te voy a explicar algo: la estamos pasando mal y, perdoná que te hice correr y soy el agreta y el mala onda, pero no tengo otro estilo; la estamos pasando mal, entiendan”, concluyó mientras levantaba la ventanilla y ya arrancaba el auto.

La versión de Sabrina Rojas:

La actriz admitió las razones por las que ella es quien habla de la filtración de imágenes y no su pareja: “Quiero aclarar por qué estoy yo y no Luciano. Porque somos un equipo y yo me muevo mejor que él en los medios, es más torpe, se enoja más rápido y yo me muevo mejor. Las fotos no son mías, pero yo también soy parte de esto”.

“Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘que afortunado que sos, Luciano’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Reconozco el lugar donde estaba durmiendo. Estuvimos separados casi 3 meses, y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, explicó la exparticipante del Bailando entrevistada en Intrusos.

