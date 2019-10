MAR DEL PLATA : JÓVENES ARTISTAS FORTALECEN SUS CONOCIMIENTOS EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA CULTURA

Los ganadores provinciales de “Pachamama Joven”, impulsado por los Ministerios de Cultura y Turismo y Desarrollo Humano, en las disciplinas de Cuento, Danza, Canto Solista, Pintura, Video Minuto, Fotografía, Teatro y Conjunto Musical, durante 5 días participaron de diversas formaciones con profesionales prestigiosos en sus rubros y muestras provinciales, en el marco de los Juegos Nacionales Evita Cultura que se desarrolla en Mar del Plata.

11/10/2019 La delegación jujeña compuesta por los 23 ganadores junto a 10 responsables, transitaron una agenda intensa marcada por la organización nacional.

Los participantes coincidieron que es una experiencia “inolvidable” que atesorarán en su memoria. Al respecto, Milagros Torres, ganadora de Teatro, de la localidad de San Antonio destacó que “intercambiamos experiencias y supimos aprender unos de otros, la pasamos super bien, y una hermosa experiencia”.

Por su parte, Luna Bernal ganadora de Pintura, de San Pedro de Jujuy, entre otros conceptos dijo: “Aprendí mucho de mis pares que dejaban su marca, su esencia en los cuadros” y agregó que “los docentes nos hacían sentir cómodos, nos enseñaron técnicas y nos daban seguridad en nuestros obras que no tenían que ser perfecto sino dar parte de uno”.

Finalmente, la novel artista, instó a sus pares jujeños a participar de concursos y competencias que le permitan tener iguales o similares experiencias como las que se viven en “Pachamama Joven” y sus distintas instancias en la Provincia como en los Juegos Nacionales Evita de Cultura que permite enriquecerse del intercambio y las capacitaciones que se tienen.

En tanto, uno de los coordinadores de la delegación jujeña, Pablo Inglemona, subrayó que “estos intercambios favorecen a la Provincia pero esencialmente al artista jujeño para que se contacte con otros noveles artistas y además estar en otros lugares donde puedan expresar su arte en sus distintas disciplinas”.

Además, señaló que los ganadores tienen la oportunidad de contar a las otras delegaciones que ofrece la Provincia en sus cuatro regiones, sus diversos microclimas, la calidez de su gente, su cultura y paisajes y acotó que “mucha gente quiere visitar Jujuy por un motivo u otro y cada vez conocen más cómo vive un jujeño”.

Los ganadores que participaron de las clínicas, talleres y muestras provinciales son: en la disciplina Cuento, categoría Sub 15, Gabriel de la Cruz Monje de El Carmen y de la categoría Sub 18, Mayra Sánchez de Casira; en la disciplina Danza, Categora Sub 15, Maximiliano Bulegio e Ileana Rojas de El Carmen y en la categoría Sub 18, Lautaro Escobar y Karen Benavidez de Humahuaca; en la Disciplina Canto Solista en la categoría Sub 15 Tahiel Heredia de El Carmen y en la categoría Sub 18 Ramiro Tarifa, de San Pedro de Jujuy; en Pintura, categoría Sub 15, Luna Morena Bernal de San Pedro de Jujuy y de la cat. Sub 18 Juan de la Cruz Balconte de San Pedro de Jujuy.

Además, están los ganadores de la disciplina Video Minuto en la categoría Sub 15 Juan Rumelfanger de Humahuaca y en la categoría Sub 18 Gonzalo Sivila de San Antonio; en Fotografía, cat. Sub 18 Azucena Cruz de la localidad de Casira; en Teatro, categoría única, ganadora la obra “Peña el Abra” que cuenta con las actuaciones de Milagros Antonella Torres Pérez, Nadia Silvina Cayo, Claudio Martín Ignacio Ortega, Liliana Ayelén Alarcón y Sebastian Sivila de la localidad de San Antonio; disciplina Conjunto Musical, cat. Única, Érica Gonzalo Cruz, Michael Alejandro Flores, Fabián Gustavo Cruz, Elber Manuel Cruz y Alexander Joel Cruz de Casira.

Vale recordar que el Concurso “Pachamama Joven”, que el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección Provincial de la Juventud, que este año tuvo el lema “Somos Pachamama”, tiene, desde sus inicios, el objetivo de lograr que los jóvenes tengan un espacio para mostrar su talento y creatividad a través del arte, en disciplinas como literatura, música, celumetraje, pintura, danza, fotografía, música y teatro.-

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.