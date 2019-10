Mariana Nannis mostró chats inéditos con su hijo Axel: "Lamento tener que llegar a esto"

El conflicto en la familia Caniggia está cada vez peor. Además de la guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul, en los últimos días apareció Axel, su hijo mayor, quien aseguró que en su familia hay un gran secreto familiar que revelará dentro de poco.



La periodista Karina Iavícoli informó en LAM que este gran secreto es que Axel tiene una hija que Mariana no reconoce como nieta. "La bomba detonó cuando Axel y Nieves (su mujer) le comunicaron a Mariana y a Claudio que iban a ser padres. Claudio fue el único que apoyó a Axel y a Nieves. A partir de ese momento cambió su relación con su hijo. El único que comparte la relación con la niñita, y la ve cuando puede, es Claudio. Mariana no tiene contacto con su nieta, a partir de ahí se rompió la relación con Axel", aseguró.

Pero la versión de que Mariana y Axel no tienen relación le cayó muy mal a la mediática, quien aprovechó que se abrió una cuenta de Instagram para mostrar chats inéditos con su hijo mayor.



"Lamento tener que llegar a esto y hacer públicos chats privados con mi hijo, pero no puedo dejar que sigan difamándome en los medios. Yo amo a mis tres hijos y siempre intenté cuidarlos. Amo a Axel y siempre lo hice, traté de ayudarlo y cuidarlo como a Alex y a Charlotte", escribió.

Después de mostrar varias conversaciones, Mariana apuntó contra Fernando Burlando: "Cómo se atreve a decir en los medios que yo no quiero a mi hijo y él no me dice mamá. Eso es mentira y vergonzoso. Con el amor de una madre nunca se juega".





