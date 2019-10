Paciente le envió un vídeo a través de Facebook en el cual se lo ve masturbándose y describiendo situaciones violentas que imaginaba

Una joven tucumana estudiante de odontología sufrió situación de acoso de parte de un paciente al cual atendía hace varios meses. El sujeto le envió un video a través de Facebook en el cual se lo ve masturbándose y describiendo situaciones violentas que imaginaba para un eventual encuentro entre ambos.

Jimena de 24 años atendió a Néstor Saavedra fue el 28 de agosto de este año: “Era mi paciente de Periodoncia, una materia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán. Le hice todo el tratamiento. Tenía que volver a llamarlo para hacerle un control. Lo tenía en Facebook porque durante el tratamiento me dijo que le robaron el celular y le otorgaba los turnos por ese medio. Hacía bastante que no hablábamos”, contó la joven.

La joven cursa cuarto año de Odontología en la UNT. Los miércoles por la mañana, junto a otro grupo de compañeros y compañeras, atienden a pacientes de manera gratuita en el marco de la cátedra de Periodoncia. “A Néstor me lo derivó otra compañera que descubrió que tenía periodontitis, una enfermedad que a él se le volvió crónica. Nunca había pasado nada raro. Por ahí sí me miraba mucho o en los saludos debía alejarlo un poquito. Le decía ‘gracias por venir’ y listo. No se había desubicado”.

El video se lo envió el lunes pasado por la noche: “Llegué a mi casa de la facultad y me había mandado un video masturbándose y diciéndome cosas horribles”.

El video es irreproducible. Durante el primer minuto y medio se lo oye describir una eventual situación de encuentro entre ambos, en el cual le relata de manera violenta lo que imagina hacer cuando vuelvan a verse. En el comienzo el sujeto dice: “Hola, bombón. Sabés que estoy caliente…”.

El sujeto había accedido al Facebook de la estudiante argumentando que había sufrido el robo de su celular por lo cual fue el medio de contacto para hablar sobre el tratamiento odontológico. “En el medio del tratamiento se compró un celular y me mandó un mensaje para saludarme por mi cumpleaños. Un mensaje normal”, recordó Jimena.

Luego de haberle enviado el video y ante el reclamo de la joven ante tan desagradable situación, Saavedra bloqueó a Jimena en Facebook y WhatsApp. Sin embargo comenzó a enviarle mensajes de texto desde otro celular argumentando que habían hackeado su cuenta : “Fue un video privado que se filtró. Hackearon mi cuenta”. En otro mensaje manifestó: “Yo envié eso a una persona que creí que era real, pero era un engaño para una extorsión. Así como a mí me lo hicieron y arruinaron a muchos otros” . Jimena tomó todos estos mensajes como excusas y no creyó su historia.





La joven presentó la denuncia en la seccional 11 de San Miguel de Tucumán . Ademán informó de lo sucedido a las autoridades de la Facultad con el objetivo de dar a conocer la lamentable situación que tuvo que atravesar y para evitar que otras jovenes sean victimas de acoso por el mismo sujeto. “Publiqué todo porque no se merece que esté tapando las cosas.”, concluyó.

