Una mujer permitió que su novio violara a su hijita "que estaba poseída"

Una mujer permitió que su novio violara reiteradamente a su hijita, desde que tenía 8 años. La mujer presenció los reiterados abusos argumentando que la criatura estaba “poseída por un demonio”.

En su declaración, la víctima dijo que el hombre “siempre estaba ebrio, y nunca me gustó. Dijo que tenía un demonio en mí y mi madre comenzó a creerlo. ‘Todo comenzó cuando tenía ocho años y ella me despertó para decirme que haga cosas con él. No quería, por supuesto”.

