UNJu : Rally Latinoamericano de Innovación 2019: Ocho equipos participaron en la Facultad de Ingeniería de la UNJu

L a Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) fue una de las Sede del Rally Latinoamericano de Innovación e Impacto Social 2019, y contó con ocho (8) equipos participantes. Los equipos destacados fueron Neo Arpay en la categoría Innovación con una propuesta para el Desafío “ Paradas de autobuses sustentable”; e Inmente en la categoría Innovación con Impacto Social con su propuesta para el Desafío “ Autismo e Inclusión Digital”. El jurado estuvo conformado por la secretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, Ing. Miriam Serrano; el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores; y socia Gerente de la Empresa Softlogía S.R.L., Ing. Claudia Lamas.

Durante veintiocho (28) horas consecutivas, sesenta y nueve (69) participantes de las cuatro Facultades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que conformaron los equipos Synapse Group, Neo Arpay, Haij, Innova Squad, Plétora, Inmente, Yupay Micha, y Sol-Amp, desarrollaron proyectos innovadores. Fueron nueve (9) los Desafíos propuestos por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura de Chile, Centro de Innovación en Ingeniería, YPF, Fundación Invap, Edenor y Siemens. Los países participantes de la Edición 2019 fueron: Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay, Perú, Paraguay y Argentina; en tanto, en el plano nacional, instituciones de Ingeniería de veintiún (21) provincias argentinas, tomaron parte de la competencia.

En la oportunidad, la secretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, Ing. Miriam Serrano, manifestó “agradezco que me hayan elegido como jurado, me he sentido muy reconocida y complacida, y es una extraordinaria oportunidad para conocer los talentos que hay en la Universidad, se ve el trabajo en equipo, la creatividad, el talento, la vocación, las ganas de dar soluciones reales a problemas reales porque el Rally permite eso así que muy lindo ver que el futuro de Jujuy está acá, en la Universidad, en la formación de los chicos, en la capacidad que tienen y sobre todo en las ganas de seguir aprendiendo”, a la vez que felicitó a los equipos y a la organización, y adelantó la posibilidad de implementación de las propuestas presentadas por los equipos. Asimismo, el decano de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores, expresó “hay un entusiasmo destacable por enfrentar nuevas experiencias de trabajar con otras personas resolviendo un problema, hubo un alto crecimiento en cuanto a la calidad de las presentaciones, en edición de video, en capacidad de comunicar, en la formular un plan de negocios y los puntajes estuvieron entre 60 y 90 puntos por lo que hubo una mejora”, precisó y añadió “el objetivo se cumplió, el trabajo del secretario de Extensión, Coordinación y Planificación , Ing. Julio Tentor, es una cuestión a destacar por la capacidad profesional para este tipo de organización”; por último, agradeció a todos los estudiantes participantes, a la Comisión Organizadora del Observatorio Tecnológico, a la Doctora Julia Santapaola, a la Licenciada Estefanía González, a los Egresados, al personal No Docentes, y estudiantes de Unidad Estudiantil.

Por su parte, el secretario de Extensión, Coordinación y Planificación, Ing. Julio Tentor indicó “finalizamos con éxito, de los ocho equipos todos presentaron, todos hicieron un buen trabajo, y en la competencia trabajaron en colaboración y en equipo, y hoy pudimos ver toda esa capacitación dando sus frutos”, en referencia a los Talleres de Pre Rally brindados previamente; asimismo agradeció a toda la comisión organizadora, a los docentes, personal no docentes y estudiantes que colaboraron. Así también, la secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería (FI), Esp. Lic. Estefanía González, expresó “los chicos han podido trabajar de manera muy armónica, interdisciplinar y han aplicado los conocimientos que claramente se ha podido ver al finalizar las presentaciones de cada grupo, da mucha gratificación poderlos ver, y estas actividades les permite trabajar en equipo, vincularse con compañeros de otras disciplinas, además esta es una competencia a nivel internacional por lo cual les otorga una herramienta práctica de lo que les puede esperar en su desarrollo laboral así que no sólo les aporta en conocimiento sino también en lo humano”, y que felicitó a los equipos “por el trabajo que hicieron para lograr el objetivo, mostrando una solvencia importante y estar a la altura de los requerimientos”.

En tanto, por Observatorio Tecnológico (OT) de la Facultad de Ingeniería (FI), la Ing. Delia cruz destacó el acompañamiento “de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, no docentes, docentes, estudiantes, las empresas y expertos para atender a los alumnos participantes”, y remarcó que el objetivo del evento es que “después como futuros profesionales puedan tener una mente emprendedora, puedan ver en qué pueden incursionar, que puedan trabajar de manera interdisciplinar para validar una idea, porque el Rally es una excusa para que ellos puedan brindar un servicio a la comunidad mediante la innovación, la tecnología, el conocimiento, la inclusión social”, y alentó a los estudiantes para “que tomen como propio el Rally de Innovación de Facultades de Ingeniería, se hagan dueños de este proyecto porque es algo que les va a servir muchísimo en la formación y para que sean mejores personas y mejores profesionales”, puntualizó.

La organización del Rally Latinoamericano de Innovación 2019 estuvo a cargo del Observatorio Tecnológico perteneciente a la Secretaría de Extensión, Coordinación y Planificación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, conformado por el Ing. Julio Tentor, Ing. Delia Cruz, Ing. Analía Toconás, Lic. Álvaro Mendoza, APU Oscar Ugarte, APU Verónica Valdez, Manuel Mendoza, Alejandro Flores, entre otros; con el apoyo de las Autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNJu: decano, Mg. Ing. Gustavo Lores; vicedecano, Ing. Alejandro Vargas; secretaria Aministrativa, Lic. Estefanía González; secretaria de Ciencia y Técnica, Dra. Julia Santapaola; secretario de Extensión, Coordinación y Planificación, Ing. Julio Tentor; y la secretaria Administrativa, Ing. Graciela Lazarte. Además, colaboraron personal No Docente y estudiantes de Unidad Estudiantil.

Los Sponsor que patrocinaron el Rally Latinoamericano 2019 en la Sede local, fueron: el Instituto Minka, la Asociación profesionales de Higiene Seguridad y Medio Ambiente (APHISEMA), la empresa uSound, el Ministerio de Trabajo y Empleo, y Cooperadora de la Facultad de Ingeniería.

LAS EXPERIENCIAS DE LOS EQUIPOS

En la Sede Jujuy – Facultad de Ingeniería de la UNJu, los puestos obtenidos en la Categoría Impacto Social fueron: Inmente 84p.; Plétora 65p.; Innova Squad 60p.; Synapse Group 59p.; Yupay Micha 57p.; Sol Amp 50p. Y en la categoría Innovación Tecnológica: Neo Arpay 88p.; y Haij 47p. Los premios para los primeros puestos fueron medallas, becas de capacitación, y pendrives.

Desde el equipo ganador “Inmente”, expresaron “nuestro proyecto consistió en hacer que los niños autistas tengan mayor inclusión en la sociedad, y realmente no esperamos ganar el primer premio porque pensamos que competíamos solamente con uno de los equipos que tenían el mismo tema así que fue una experiencia emocionante”, y agregaron “nos encantó el proyecto porque era interesarse en algo que casi nadie conoce y que realmente los chicos necesitan herramientas tecnológicas para tener una implementación social, actualmente, no hay herramientas tecnológicas que los ayude en el colegio por ejemplo, por eso nosotros creamos un asistente virtual que tiene incluido una aplicación de traducción para una mayor comprensión, y también hicimos un semáforo de emociones que es un reloj que le toma el pulso cardíaco y le muestra imágenes de relajación, técnicas de respiración”, detallaron y reconocieron “no nos esperábamos el primero lugar pero estamos satisfechos con la resolución que implementamos”. El Equipo “Inmente” estuvo conformado por: Jorge Luis García, Alí Emanuel Cruz, Luana Quispe, Nicolás Jonatan Ezequiel Velazco, Rosalía María Celeste Tolay y Héctor Sarmiento.

Y por el equipo ganador en la categoría Innovación “Neo Arpay” manifestaron su satisfacción con el trabajo realizado “sumó mucha experiencia a nuestro equipo, juntamos muchas habilidades y competencias de nuestros compañeros y encaramos el problema de una Parada de Autobuses Autosustentable y aprendimos sobre un tema que desconocíamos, algo muy importante fue tener un equipo interdisciplinario para abordar desde distintas perspectivas”. Asimismo, hicieron saber “estamos bastante felices, conforme con el producto que obtuvimos, la parte mas intensa fue elegir el desafío, vimos que podíamos innovar porque que no esta realizado todavía, y la propuesta fue buscar una alternativa al tipo de energía eléctrica usando la basura residual acústica como un modo alternativo lo que dio un producto innovador y además lo que hemos resuelto tiene un sustento científico”, afirmaron; y agregaron que se trató de una experiencia única que los ayudó a crecer en lo personal. Equipo "Neo Arpay" estuvo compuesto por: Matías Rodríguez, de Bairos Moura Lautaro, Rodríguez Blas, Miguel Berrondo, Borda Zamboni Facundo, Velázquez Belén, Álvarez Darío, Tolaba Juan y Esteban Morales.

Del equipo “Sol Amp”, compartieron “l a experiencia fue espectacular, muy grata, llena de desafíos que pudimos resolver en equipo, así que la experiencia es bastante buena porque es algo nuevo, diferente a lo que vemos en clase porque son situaciones reales donde tenemos que usar el ingenio y aprendimos a trabajar en equipo aunque nos falto el trabajo interdisciplinario”, y sobre el Desafío escogido dijeron “elegimos el viabilidad de una energía sustentable en zonas rurales y planteamos un biodegestor que se encarga de generar gases con biomateria que serían desechos de animales o vegetales que generan movimiento para generar energía”. Además destacaron de la experiencia “el uso de las habilidades extracurriculares, la parte creativa, y otra cosa que nos llevamos son los conocimientos, agradecemos a la gente de Ejesa, Gasnor y así también al Decano, a los docentes porque no nos faltó comida, bebida, conectividad”, agradecieron.

Así también, el equipo “Tupay Micha”, expresaron que su participación significó “de alguna manera volcar nuestro conocimientos, encontrar a viejos compañeros, y muy bueno trabajar con compañeros de otras disciplinas”, y compartieron que la propuesta que ofrecieron consistió en “un desarrollo informático, una plataforma basada en inteligencia artificial que lo que hace es aprender una persona autista, lo que hace la aplicación es captar la información y volcarlo en una base de datos donde la innovación fue aplicar redes neuronales por lo que la aplicación comunicaba a su entorno para que ayude a la persona con autismo”, detallaron, y manifestaron sobre la competencia “esto es algo muy bueno de la Facultad de Ingeniería porque es incentivar al emprendedurismo, que a partir de estas ideas puedan desarrollar su propia empresa, y esa es una gran oportunidad”.

LA COMPETENCIA

Con el objetivo de contribuir a desarrollar una nueva cultura de innovación abierta con compromiso social en los estudiantes de las Unidades Académicas con carreras de Ingeniería de Latinoamérica, el “Rally Latinoamericano de Innovación e Impacto Social” propone resolver desafíos que consisten en problemas reales que requieren de una solución creativa, no estando limitados únicamente al ámbito tecnológico, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo. Es por ello, que empresas, ONG'S y otras instituciones proponen desafíos, los equipos elaboran y presentan soluciones creativas, los jueces las evalúan y las mejores soluciones son distinguidas.

La evaluación por parte del jurado, se realizó a partir de un único paquete de información compuesto por un Video de 3 minutos y un CANVAS, bajo los criterios de evaluación que consistían en: originalidad de la solución propuesta, viabilidad técnica de la propuesta, calidad de la presentación, impacto de la propuesta en la sociedad, sustentabilidad del modelo de negocio propuesto.

En tanto, los desafíos de problemas reales que requerían de una solución creativa fueron los siguientes:

Eficiencia energética en el entorno laboral: presentar una solución original que facilite el monitoreo y uso eficiente de la energía en un ámbito laboral, generando recomendaciones de adaptabilidad por perfil individual. propuesto por Siemens Reducción de conexiones clandestinas en las redes de distribución energía eléctrica: diseñar una estrategia o solución para evitar o minimizar el hurto de energía eléctrica y/o concientizar a la comunidad sobre los beneficios de disminuir las conexiones clandestinas para tener una mejor calidad y seguridad del servicio eléctrico. propuesto por Edenor O.S. Aquí estoy! : Proponer un dispositivo que apoye con más efectividad la búsqueda y localización de personas para su rescate con vida o regreso corporal. Propuesto por Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería A. C. Sistema Inteligente para detectar ausencias de elementos de seguridad en edificios: diseñar un sistema inteligente que permita detectar la ausencia de elementos de seguridad en hospitales, reparticiones públicas, instituciones educativas, etc. Propuesto por Fundación Invap. Sistema de generación de energía sostenible (OFF-GRID): el desafío consiste en diseñar un sistema de generación de energía sostenible y off-grid (sin red), para una ciudad rural que espera duplicar su población en los próximos 5 años y que no tiene tendido eléctrico cercano. Propuesto por YPF Fake News : proponer alternativas en identificar las fake news y evitar su publicación y viralización. Propuesto por Centro de Innovación en Ingeniería Nuevas formas de producción hortícola : identificar nuevos productos o servicios que mejoren la competitividad de la industria hortícola (pequeño y mediano productor) generando impacto en la producción y/o comercialización, con foco en la integración de los productores a la cadena de valor. Propuesto por Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de agricultura de Chile. Paradas de autobuses sustentable : proponer una aplicación o instrumento que sea económico y use las energías alternativas para mantener iluminación nocturna y brindar servicios básicos de energía eléctrica como son avisos de llegadas y – salidas, cargas de celulares, limpieza de calzado y maquina expendedoras de tarjetas o tickets. Propuesto por Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) Autismo e inclusión digital : proponer soluciones de inclusión social y digital para personas con Trastorno de Espectro Autista, disponiendo herramientas que permitan que cada persona consiga la máxima independencia y auto- valimiento posible.

