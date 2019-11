“¿A QUÉ FUE ALBERTO FERNÁNDEZ A MÉXICO ANTES DE LA RENUNCIA DE EVO MORALES

La diputada nacional por Jujuy, Alejandra Martínez, se preguntó hoy “a qué fue Alberto Fernández a México, país desde el cual Evo Morales sigue fomentando la violencia y el derramamiento de sangre en enfrentamientos entre hermanos bolivianos”. Lo dijo al responder las acusaciones de una supuesta intervención jujeña en el golpe de estado perpetrado en el hermano país.





“Se entiende en los legisladores del MAS la intencionalidad que los moviliza a formular tamañas acusaciones, puesto que están condicionados por su compromiso político de ocultar la verdad, es decir confundir a la opinión pública internacional para esconder el detonante de esta crisis, cuyo origen no es otro que la ambición de perpetuidad explicitada por Evo Morales, quien con sus actos llevó a cabo su plan de materializar sus apetencias a cualquier costo, atropellando su propia Constitución, avasallando la voluntad de un pueblo en plebiscito y pagando con vidas su vocación de perpetuidad”, manifestó la legisladora.





Para Martínez, aun cuando ciertas facciones del Frente de Todos, “nos tienen acostumbrados a artimañas desestabilizadoras”, lo que no se entiende “es la temeraria y condenable actitud de pretender desestabilizar una provincia cuando se abre sobre ellos el desafío de gobernar una nación”.





“Algunas maniobras de legisladores bolivianos tienen eco en nuestro país, puntualmente en los agentes del caos que personifican los componentes del núcleo duro kirchnerista. Y viceversa, ya que estas facciones se retroalimentan con un relato mentiroso, que los argentinos hemos vivido durante una década”.





“Amparados por la impunidad, moneda corriente entre sus conductores y militantes, se empeñan en acusar sin fundamentos y mucho menos pruebas a personas humildes y trabajadoras de Jujuy que respondieron exponiendo sus vidas a la urgencia, la necesidad y la desesperación del pueblo boliviano cuando el fuego arrasó con amplias superficies de la Chiquitanía y amenazaba con destruir otras porciones de territorio del vecino país”.





“La opereta de difamación que se teje entre los desesperados intentos del MAS de no dejar su sitial de privilegio y el kirchnerismo, injurioso, violento y desestabilizador, no hace otra cosa que ultrajar el honor y la valentía de los brigadistas y bomberos jujeños que le pusieron el cuerpo a las llamas, el espíritu solidario de un gobernador como Gerardo Morales que no dudó en enviar ayuda especializada y humanitaria y la idoneidad y honorabilidad de la Fuerza Aérea Argentina que dispuso de sus escasos recursos para responder al llamado de auxilio”, sostuvo la legisladora nacional.





“Si de forzar coincidencias se trata, por qué no se preguntan a qué fue Alberto Fernández a México, país desde el cual Evo Morales sigue fomentando la violencia y el derramamiento de sangre en enfrentamientos entre hermanos bolivianos. ¿Acaso Alberto Fernández es también parte del entramado de corruptela que burló la voluntad democrática del pueblo boliviano que le puso freno a la sed desenfrenada de poder de Evo Morales?”, reclamó Martínez.





“Mientras políticos bolivianos y kirchneristas se esmeran por dibujar delirantes conspiraciones que no alcanzan ni a superar el plano del supuesto por su naturaleza endeble, Bolivia sigue llorando y derramando sangre”, concluyó.

