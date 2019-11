Las fotos de la despedida de soltera de Pampita

Unas horas después de expresar la emoción por vivir su despedida de soltera (y algo de miedo por la incertidumbre de lo que prepararon sus amigas), Pampita (41) arribó a un lujoso restaurante del Hipódromo de Palermo para vivir una noche a pura diversión, antes de casarse con Roberto García Moritán (42).

Si bien la noche está pensada para vivir un momento a pura risa y desopilantes momentos que culminará en el conocido boliche Tequila, Carolina Ardohain había sido muy tajante sobre su expreso pedido para el evento: " Las condiciones que puse son: no strippers y no celulares. No sé si se van a aguantar, porque hay algunas que no sé si van a poder, pero vamos a hacer lo máximo posible para que sea algo nuestro", sentenció, en una nota con Nosotros a la Mañana.