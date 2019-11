Martín Baclini, abrazado a Cinthia Fernández en ShowMatch, anunció su separación: "Estamos en un impasse"

Por primera vez, en el piso de ShowMatch , juntos y enfrentando las cámara, Martín Baclini y Cinthia Fernández hicieron su descargo y anunciaron que, pese al gran amor que se tienen, decidieron finalizar su vínculo sentimental.

El empresario abrió el fuego y, abrazando a Cinthia que estaba quebrada en llanto, hizo el anuncio: “Hoy es una noche especial porque nos toca dar un comunicado que decidimos hacerlo juntos. No hay duda del amor que sentimos, tenemos un respeto enorme, una unión absoluta y más ahora, pero es verdad que hace alrededor de dos meses que nosotros como pareja no estamos, estamos en un impasse”, aseveró.

“Creo que el único camino siempre es la verdad y eso sana a uno. Vos a veces me preguntás cómo estoy y es difícil poner una sonrisa. Me encanta que ella me acompañe en el proceso de ser transparente y creo que de eso se trata la vida, de vivir livianito y creo que nos va a traer mucha paz. Es lo mejor para los dos, sin dudas. Necesitamos sanar muchas cosas y a veces cuesta hacerlo acá”, se sinceró Baclini, con su ¿expareja? cubierta de lágrimas.

“Yo tomé la palabra, lo consensué con ella, y los dos coincidimos que lo mejor siempre es la verdad. Es la única manera de vivir, por más que duela”, siguió Martín, poco antes de cederle la palabra a Cinthia. “Tenemos que estar unidos más que nunca para estar más allá de la relación hombre-mujer”, finalizó Martín Baclini, sobre los motivos de la ruptura. Unos minutos después ella se descargó a puro llanto y a corazón abierto.

