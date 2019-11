MAYOR AGILIDAD Y TRANSPARENCIA PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

“Si el Tribunal de Cuentas no hubiera estado manejado políticamente por el fellnerismo no hubiesen desaparecido los fondos para la construcción de 1836 viviendas”, de esta manera respondió el diputado Guido Luna a las acusaciones de diputados del Justicialismo respecto a que, desde el gobierno provincial, con la modificación de la ley orgánica del Tribunal de cuentas, se pretende neutralizar el control de las cuentas del estado.





“Cuando fueron oficialismo no les importo la institucionalidad, ni la trasparencia de las cuentas públicas que hoy tanto pregonan” cuestionó el diputado Luna, tras lo cual acusó a los legisladores opositores de no haber llamado la atención al órgano de control para que justamente “controle los fondos que recibía la organización social Tupac Amaru para viviendas que no construía o que dejaba a medio realizar”.





“Durante 15 años se vaciaron las arcas del estado ante omisión del órgano de control que debería haber actuado de manera independiente y no bajo las órdenes del poder político de turno” dijo el legislador oficialista, y aseguró no entender la “queja” de la oposición, siendo que con la modificación de la ley orgánica, se le otorgó “agilidad y transparencia” al Tribunal de Cuentas.





A su turno el diputado Osvaldo Cuellar defendió la modificación a la ley Orgánica del Tribunal de cuentas, puntualizando que se busca mejorar la participación interna del organismo de control a los efectos que tenga una mayor “transparencia en la toma de decisiones”.





Más adelante aseguró que con la modificación de la ley 4376, “no se les quito facultades ni funciones a ninguno de los miembros del Tribunal de cuentas”.





Por su parte la diputada Victoria Luna Murillo dirigió sus criticas puntualmente hacia la legisladora Alejandra Cejas, quien durante la 4ta sesión especial acuso al gobernador Morales de no querer rendir cuentas, “parece haber recobrado la memoria de lo institucional y la transparencia, a partir de haber abandonado el poder en 2015” consideró Luna Murillo y rechazó el intento de la diputada opositora de poner en duda la legitimidad de la convocatoria a sesión especial, “la sesión fue convocada como lo marca el reglamento interno y la Constitución provincial, en labor parlamentaria definió una sesión especial, que sus autoridades de bloque no se lo comuniquen ya no es asunto nuestro” consideró.





Luna Murillo lamentó que en cada intervención la legisladora opositora, apele a la crítica destructiva, al odio y la violencia verbal, “parece no asimilar que el pueblo jujeño le dio la espalda a su propuesta y que el 0,86 % de los votos que obtuvo en junio así lo ratifican” señaló.





Finalmente agregó que sería útil para Jujuy una oposición seria, que aporte desde la disidencia política y no desde la tribuna discursiva vacía y sin contenido.

Periodista: Jesus Janco