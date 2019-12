SALUD : Guía para las Mujeres de la Sexualidad Durante y Después del Tratamiento de Cáncer

Algunas mujeres experimentan una pérdida del deseo sexual, una incapacidad para tener un orgasmo, experimentan dolor durante el sexo o simplemente no encuentran el sexo placentero. La sexualidad es un factor importante en la calidad de vida de muchas mujeres. Sepa que estas preocupaciones no son infrecuentes y el equipo de atención médica puede brindar orientación. Escriba sus preguntas e inquietudes para no olvidar consultar sobre ellas. Si su proveedor no puede ayudar, pida que recomiende a alguien que pueda hacerlo.