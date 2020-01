INICIARON LAS PROPUESTAS RECREATIVAS DE LA ESCUELA DE VERANO EN LA MENDIETA Y PAMPA BLANCA

Con el objetivo de promover el desarrollo cognitivo, físico, nutricional y de habilidades sociales de los niños, niñas y adolescentes de La Mendieta y Pampa Blanca, las autoridades municipales de esas localidades junto al Ministerio de Desarrollo Humano dieron inicio a las propuestas recreativas, culturales, deportivas y educativas del Programa Provincial “Recreando en Vacaciones, Escuelas de Verano 2020”.





En la Escuela Nº 92 “Padre T. Rubín” de La Mendieta, la secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Claudia Choque, encabezó el acto de presentación y firma de convenio de la Escuela de Verano junto al Intendente Ricardo Farfán. El evento contó con el acompañamiento del director provincial de Juventud, Diego Trujillo y del coordinador de Sistemas de Cuidados, Durbal Carrizo. En el barrio El Sauzal, todos los días de semana de enero y febrero, los niños y niñas podrán recibir alimentación nutritiva y disfrutar de talleres de arte, huerta, reciclado, instrucción (charlas de concientización), recreación y juego.

En la ocasión, la secretaria Choque expresó: “Esto ha sido una iniciativa acertada del Gobernador Morales, con el acompañamiento de los Ministerios de Desarrollo Humano bajo la titularidad de Natalia Sarapura y de Educación».

«Una gran cantidad de niños y niñas están asistiendo, más de veinte mil de alrededor de ochenta escuelas en toda la provincia, y una puede palpar esto en el diálogo con los niños, las niñas y las y los adultos presentes, en el agradecimiento y en las propuestas que hacen”, sostuvo Choque, y agradeció a «los intendentes que colaboraron para que las actividades se puedan llevar adelante».

Por su parte, el coordinador Carrizo, manifestó: “Esperamos que esto no sólo garantice la alimentación adecuada para los niños y niñas, sino también nos permita descubrir a nuevos y nuevas artistas, con proyecciones de futuro. Que piensen que El Sauzal puede ser un mejor lugar, y los adultos acompañar estas actividades».

En esa misma línea el funcionario consideró “es una inversión muy grande, no sólo económica, sino también de perspectiva a un futuro”, y concluyó agradeciendo a los padres y madres “porque si no fuera por ellos y ellas de comprometerse con las niñeces, estas actividades no se podrían hacer”.

Por otro lado, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, recorrieron la Escuela N° 178 “Nicolás Lamas” de Pampa Vieja y la Escuela N° 55 “Patricias Jujeñas” de Pampa Blanca, donde en total más de doscientos niños, niñas y adolescentes van a poder potenciar sus habilidades físicas, intelectuales y psíquicas mediante la participación en actividades creativas, culturales y de recreación.

En la oportunidad, las autoridades provinciales hicieron entrega de los recursos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades al intendente Bruno Monzón, quien señaló: “Para nosotros y nosotras esta propuesta es un alivio porque somos una zona rural tabacalera, no todos/as nos vamos de vacaciones y es muy especial que los chicos y chicas estén en una Escuela de Verano”.

“Quiero agradecer al Gobernador Morales que pensó en los chicos/as, que ahora van a poder venir a aprender, divertirse, hacerse nuevos amigos y la idea es que ellos/as tengan una mañana de recreación y nutrición; por lo que estamos contentos porque Pampa Blanca está en la agenda a nivel Provincia”, enfatizó el jefe comunal.

Finalmente, el director provincial de Juventud, Diego Trujillo, señaló que “la Escuela de Verano es un espacio creado para que los niños y niñas de la región de Valles y Yungas puedan disfrutar a través del juego donde van a aprender muchas cosas, sobre todo lo referido a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.