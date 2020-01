Sin Atención de Secretaria por las tardes la Comisaría de Villa Jardín de Reyes

La comisaría de Villa Jardin de Reyes comenzó dejar sin atención por las tardes por "falta de personal". Así lo señalan fuentes consultadas, que aseguran que no hay personal para la atención y dejando a mucho vecinos este servicio.





Esto es una gran perdida en los servicios que presta la comisaria ya que la atención era mañana y tarde e incluso sábados medio día.







Vecinos se mostraron preocupados por el vaciamiento de personal de la comisaria y recordaron los servicios que perdieron. Un vecino consultado afirmo "esta comisaria esta por quedar como delegación, si esto no cambia, en otro momento hasta las planillas se iban a tramitar aquí para descentralizar y ademas para que los vecinos tengan una mejor atención".

Carlos a su vez comento " yo trabajo de las 7 hasta las 16 y no puedo tramitar los papeles de renovacion de mi contrato y me dicen que mande a alguien que no hay personal, pero no se que voy hacer ante esta situación".





Otro vecino consultado afirmo " es preocupante la perdida de servicios y no se que va a pasar ahora que vienen todos los tramites en donde piden para la renovación de papeles en asignaciones afiliaciones y otros tramites, aquí estamos de mal en peor" concluyo





Vecinos mostraron su preocupación ante esta situación y esperan que por se retome la atención de la secretaria de manera urgente para los vecinos de Villa Jardín de Reyes puedan realizar los tramites con lo hacian antes.

