La primera pelea entre celadores y los rugbiers: "Nos tratan como a unos negros de m... acá"

"Tengo un amigo en Dolores al que le pregunté si esperan con cubiertos a estos pibes. Me dijo que ni los detenidos que juegan al rugby los bancan. Porque son logis, nenes de mamá. Pero no los van a cruzar",

Infobae reveló hace pocos días algunos testimonios de presos o gente cercana al universo carcelario y está claro que la mayoría coincide con que nadie se va a bancar a los jugadores de rugby. "Tengo un amigo en Dolores al que le pregunté si esperan con cubiertos a estos pibes. Me dijo que ni los detenidos que juegan al rugby los bancan. Porque son logis, nenes de mamá. Pero no los van a cruzar", sostiene Rubén "Beto" de la Torre, uno de los implicados en "el robo del siglo".