Ingeniería Industrial: Tesis que diseñó un Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos del Sector de Hidratación de la empresa Calera Los Tilianes

Este martes 3 de marzo del corriente, Melisa Belén Pantoja defendió su Trabajo Final denominado “Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo para los equipos del Sector de Hidratación de la empresa Calera Los Tilianes I.C. Y F.S.A.”, correspondiente a la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). El Trabajo fue dirigido por los docentes, Mg. Ing. Oscar Normando Huertas y Dra. Ing. Julia Eleonora Santapaola.

La flamante nueva Ingeniera Industrial, Melisa Belén Pantoja expresó su emoción indicando, “este momento es muy importante para mí, de estar acompañada de toda mi familia y mis amigos, estoy más que feliz de haber logrado el objetivo”. Sobre su Tesis, detalló “mi Trabajo se realizó para la Gestión de Mantenimiento de la empresa Calera Los Tilianes, y estuvo basado en tres pilares: los activos, gestión de repuestos y gestión de información; en la gestión de activos se realizó un diseño de manteamiento para los equipos críticos previo a un análisis de criticidad, también se establecieron procedimientos para el mantenimiento correctivo y para el mantenimiento preventivo, además, se establecieron procedimientos estándares para la inspección de limpieza superficial y rodamientos, y que estos mediante su uso logren llegar al procedimiento definitivo que pueden utilizar dada las condiciones que tienen”, y agregó que en la gestión de Repuestos Críticos “se usó la Teoría de Insumos Críticos para los Repuestos del Sector de Hidratación”.

Por su parte, uno de los Directores de la Tesis, el Mg. Ing. Huertas afirmó que los objetivos del Trabajo consistieron en “demostrar que un Plan de Mantenimiento puede ser viable técnica y económicamente, y mediante el desempeño de la alumna que hizo la recopilación de una idea, el procesamiento de la información y lo plasmó en un Trabajo Final se puede apreciar claramente que esto es viable y esto es lo importante para que luego la empresa tome esta propuesta y lo viabilice en función a la disponibilidad de sus recursos”. Asimismo, ponderó que “una vez más uno agradece a las empresas que permiten que los estudiantes puedan hacer sus Trabajos allí al terminar su carrera y esto repercute al momento en que los alumnos presentan una forma de ver las cosas, las empresas pueden apreciar esto y tomar las decisiones convirtiéndose en un beneficio muto así que nos queda el enorme agradecimiento de las instituciones educativas donde formamos Ingenieros para con ellos y aún más por los alumnos que hacen una sociedad mejor”.

Por otra parte, la Ing. Pantoja relató sobre su experiencia universitaria, “fue muy enriquecedora siempre, tuve el placer de conocer Ingenieros no sólo con un montón de conocimientos sino con una calidad como personas impresionante, y eso es lo que más me llevo, haber podido conocer este tipo de Ingenieros, haber trabajado con ellos, haber tenido el honor de que me enseñen o al escucharlos hablar y aprender de las mismas conversaciones”, destacó.

Finalmente, entre sus familiares, su mamá Patricia Choque y su hermana Carolina Pantoja expresaron su satisfacción y emoción por la culminación de la carrera, “estamos muy contentos, orgullosos de Melisa, de todo lo que ella logró y le deseamos los mejores éxitos”.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.