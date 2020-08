Romina Malaspina jugó con un primer plano a su microtanga y explotó Instagram

Romina Malaspina enloqueció a medio mundo con su última publicación en Instagram.





La rubia conductora del noticiero de Canal 26 explotó las redes con un video con zoom "atrevido" que desató una ola de comentarios.





Romina Malaspina sabe cómo generar reacciones en las redes sociales y esta vez usó un video suyo desde el balcón de su departamento en microtanga para encender Instagram.



De paso, mandó un mensajito a las y los que se encargan de despotricar contra ella: "Si hace frío desde acá no se siente. Si me critican desde acá no se escucha", tiró convencidísima.





Sus más de dos millones de seguidores la llenaron de halagos y la publicación cosechó miles de likes.





En los últimos meses, la exposición de Romina Malaspina creció tanto que se volvió "la chica del momento". Ese crecimiento hizo que le pegaran por todos lados y que surgieran críticas hasta inesperadas como la última que llegó de la mano de la experimentada Mónica Gutiérrez, quien la trató de "adorno" por su aparición en el noticiero del Canal 26.













