El Presidente se solidarizó con el juez Ricardo Lorenzetti

El presidente Alberto Fernández expresó este mediodía su solidaridad con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti quien este domingo sufrió un escrache frente a su casa en la ciudad santafesina de Rafaela.

“Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora que tiene que tomar una decisión”, enfatizó.

También fustigó las manifestaciones en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió amenazas de muerte en contra de él, su mujer Malena Galmarini, sus hijos y sus padres y se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner “que lo vive en su casa permanentemente”.

“Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no es un reclamo popular, eso no es un reclamo a las instituciones, ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia”, sostuvo el mandatario.

Dijo que “tal vez hoy podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política”.

Agregó que “en el medio hay argentinos y argentinas que sufren, que necesitan y para hacer eso, para terminar con tanta necesidad con tanta postergación de los argentinos, lo que hace falta es que nos ocupemos, definitivamente, a hacer las cosas que debemos hacer como clase dirigente”.

Las declaraciones las hizo este mediodía al poner en marcha el hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, e inaugurar el servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular en la ciudad bonaerense de Escobar.

En la oportunidad, el Jefe de Estado llamó a recuperar la “convivencia democrática” y sostuvo: “Sabemos que tenemos disensos, es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia”.

Además, exhortó a los argentinos a construir unidos el “país que nos merecemos” y apeló: “Cada vez que vean que están sembrando entre nosotros disputas y discordias por favor den vuelta la cara. Dense cuenta que ahí hay otros intereses, que muchas veces esos reclamos que se hacen, del modo que se hacen no son reclamos, dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia, de maltrato a la democracia y esta democracia que hoy disfrutamos le costó 30 mil vidas a la Argentina. No vamos a negociarla, vamos a cuidarla”, concluyó.​

