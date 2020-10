CONSEJO DELIBERANTE CAPITAL : LISANDRO AGUIAR: “EL 30 DE OCTUBRE DE 1983 NO DEBE SER OLVIDADO NUNCA”

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, participó esta mañana del acto en Conmemoración a los 37° Aniversario de la Vuelta a la Democracia, resaltando que “es una fecha que no debe ser olvidada nunca”

El acto se concretó en la plazoleta ubicada sobre Colectora de Autopista N° 66 en Alto Comedero “Presidente Raúl Alfonsín”, actividad de la cual también participaron los concejales Leandro Giubergia y María Galán, como así también el Intendente de la Capital, Raúl Jorge, legisladores y funcionarios municipales.

Al respecto, Lisandro Aguiar destacó que “un día que no debe de pasar desapercibido, los argentinos entre el 76 y el 83 vivimos quizás los momentos más negros de nuestra historia, los informes de la CONADEP que fue justamente una de las grandes políticas de Estado llevadas adelante por el Presidente Raúl Alfonsín, dieron claridad en lo que fue esos años negros, gente desaparecida, gente asesinada, niños secuestrados, realmente fueron momentos muy difíciles para todos los argentinos. Y un 30 de octubre del año 1983 volvimos al camino de la democracia, volvimos al camino de la República”.

Asimismo, agregó: “en esa histórica elección resultó electo Raúl Ricardo Alfonsín como Presidente de la Nación porque traía esperanza, porque traía un mensaje de alegría, de paz que era lo que los argentinos estaban reclamando. Y claramente en cuanto al balance de su gobierno resulta netamente positivo. Hoy 37 años después los argentinos seguimos viviendo en Democracia, seguimos viviendo en el marco de la Constitución. Por supuesto que la democracia es un trabajo permanente, es un trabajo de cada día, y cada día hay que consolidarla, trabajarla. Pero los argentinos estamos en ese camino y me parece que el 30 de octubre de 1983 no debe ser olvidado nunca”.

Por su parte, el concejal Leandro Giubergia, remarcó que "es una fecha importante donde sobre todo el pueblo argentino pudo volver a elegir quien era el que lo gobernaba y fue la consolidación de un proyecto de país, de un proyecto de gobierno que eligió la vida sobre la muerte. Podemos decir que es el pueblo quien elige a sus gobernantes y que nunca más algún trasnochado quiera decir que es el salvador de la patria, esas son las cosas fundamentales que dejó esta gesta que se tiene que recordar como pueblo argentino para poder elegir a nuestros representantes”.

Por último, el concejal radical añadió que “con errores y aciertos que tienen cada uno de los gobiernos, justamente es lo rico de la democracia, porque por ahí uno dice yo lo voto a tal persona o tal partido en un momento y si después no me cumple lo que yo estaba pensando que iba a hacer y realiza otra cosa, en dos años me da la posibilidad de decir voto hacia otro candidato. Eso es lo rico que tiene la democracia, por el cual constantemente nos pone a prueba este sistema a todos los que somos representantes del pueblo", finalizó.