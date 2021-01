Inician los jueves de "Cine libre en Verano"

Destinado a toda la familia y con entrada libre y gratuita, respetando protocolos sanitarios.

28 DE ENERO DE 2021 - 12:04

Desde hoy y hasta el 25 de febrero, todos los jueves de 20 a 21 horas, en el patio de C.A.J.A (Centro de Arte Joven Andino), habrá funciones de Cine libre en Verano. Una propuesta distinta que reúne dos sub géneros del cine: Stop Motion (animación cuadro a cuadro) y Documental sobre música.

Hoy, en el espacio cultural ubicado en Alvear 534, la función comienza con Stop Motion Our Fest, único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza actualmente en Sudamérica y promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad.

Durante media hora proyectaremos películas cortas de animación para distintas edades de directores de Argentina y Chile entre las que se destacan las animaciones “Jardín Móvil” para bebés, los cortos “Ailín en la Luna”, para niños/as, y “Cantar con sentido”, para adultos.

En la segunda media hora presentaremos películas del “Escenario 2 cine + música”, festival dedicado a la relación del cine con la música. Abren el ciclo, en el marco del 23 de Enero “Día Nacional del/a Músico/a”, celebrando el natalicio de Luis Alberto Spinetta: el valiosísimo hallazgo histórico de un material sobre la legendaria banda ALMENDRA, especialmente restaurado y digitalizado para el festival. “Escenario” busca consolidar el valor de la producción documental sobre música, una forma de expresión artística en crecimiento. Habrá un intermedio musical donde veremos por primera vez en pantalla grande una selección de videoclips de intérpretes jujeñas/os de rap, rock, folclore y orquestas jujeñas. La actividad es organizada conjuntamente por el Cine Auditorium Espacio INCAA Mercosur y Fundación Séptimo Arte, el Cine Móvil de Jujuy y el Centro de Arte Joven Andino de la Secretaría de Cultura de Jujuy, Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy. Agradecemos la colaboración de la Red Federal de Espacios INCAA, a las/os organizadores de ESCENARIO y STOP MOTION OUR FEST, Gabriel Patrono e Ivan Wolovik de La Nave de los Sueños y a Paola Becco y equipo, respectivamente. Anticiparon que para el jueves 04 de febrero del presente año, se presentará de Stop Motion Our Fest (Adultos) Flotar; Cantar con sentido y Tenemos Voz. También habrá intermedio musical con Videoclips folclore de Jujuy Luego del Festival escenario 2 cine+ Música, se presentará el Homenaje a Julio Serbali, fundador del cine Press Para el jueves 11 de febrero se prevé la función de Stop Motion Our Fest (Infantil) presenta Jardín Móvil (Girasoles); Jardín Móvil (raíces); “El cuadro”; “Así son las cosas” “El Niño y la Noche” y “En la ópera”. En el intermedio musical jujeo y cierra con “R4p3r3s, artes y lírica disidente”. En tanto el jueves 18 de febrero la función de Stop Motion Our Fest (Adultos) presenta “Veo Veo”; “Epirenov” “Transmuta” y “Pixied”. Intermedio con videoclips jujeño. Finaliza con “Armonías para después de la guerra” del Festival Escenario 2 cine + música. Finalmente el programa presentará el jueves 25 de febrero, un bonus trapck, con la presentación del largometraje “La Manzana Contraataca”. Para mayor información sobre la programación, directores y otros detalles podrán ingresar CINE AUDITORIUM: https://www.facebook.com/CineAuditoriumJujuyINCAAMercosur CAJA: https://www.facebook.com/Caja-Centro-de-Arte-Joven-Andino-725622980846631

