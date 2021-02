Arete Guasu: Morales llevó su saludo al pueblo Guaraní

El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, y la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, entregaron insumos alimentarios, bebidas y elementos ceremoniales al pueblo Guaraní, en el marco del tradicional Arete Guasu.

11 DE FEBRERO DE 2021

El acto tuvo lugar en instalaciones del Sindicato del Papel en Libertador General San Martín, donde también estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Guillermo Corro; el intendente anfitrión, Oscar Jayat; la jefa comunal de Calilegua, Elsa Flores; legisladores nacionales y provinciales y representantes de comunidades aborígenes de la región.

En la oportunidad, el gobernador expresó que desde el Ministerio de Desarrollo Humano “se vienen fortaleciendo a todas las comunidades indígenas, no solo a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas, sino también a partir de un trabajo integral para lograr la institucionalidad a partir de políticas concretas que sirven para garantizar los temas de la diversidad en todos los sentidos, particularmente hacia los pueblos indígenas”.

“El carnaval tiene que ver con corazón de nuestro pueblo, con la cultura y el sentimiento del pueblo”, señaló.

En tanto, Sarapura indicó que “aquellos que conocen lo que significa la vida cotidiana, tienen la responsabilidad de compartir esa sabiduría”, recalcando que “la fiesta grande del pueblo guaraní es el momento en el que se recibe la visita de los que ya no están, por lo que junto a la energía de ellos se hace este festejo”. “Este año se fueron muchos hermanos que lucharon por la causa indígena, por eso este Arete Guasu es especial”, manifestó. Luego, Jayat recordó a los que ya no están y la enseñanza que dejaron para todo el pueblo. “La riqueza de Jujuy no solo se manifiesta en los paisajes, sino también en estas expresiones. Usted señor gobernador y sus ministros están gobernado para todos”, afirmó. Los recursos entregados cubrirán sentidas necesidades a miembros del pueblo Guaraní, en particular a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se acentúa el trabajo social en toda la provincia, afianzando el objetivo de construir cada día un gobierno presente en territorio, llegando con respuestas concretas a cada hogar. SERVICIOS PARA LOS VECINOS Por otra parte, el gobernador Morales participó de la puesta en funcionamiento de un camión atmosférico para atender una sentida demanda de los vecinos. Cabe consignar, que la unidad fue adquirida por la Municipalidad de Libertador General San Martín.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.