Día de la Memoria: Señalizaron un ex Centro Clandestino

"Este acto significa reafirmar el compromiso de la provincia de Jujuy por Memoria, la Verdad y la Justicia como políticas de Estado", señaló, Marcela Infante

24 DE MARZO DE 2021

La secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, señalizó la Comisaría N° 9 de la ciudad de San Pedro, donde funcionó como centro clandestino de detención en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), al cumplirse 45 años del último golpe de Estado.

Durante el emotivo acto, Marcela Infante, acompañado por el Intendente de esa localidad, Julio Bravo, expresó, "nos encontramos dando cumplimiento a la ley provincial N° 5931 que declara como ex sitio clandestino de detención a la Comisaría N° 9 de la ciudad de San Pedro".

Recordó que la señalización de los sitios de memoria, fue impulsada en el año 2016 por este gobierno, mediante la Ley 5931, determinando que 19 sitios de memoria, de los cuales 12 se encuentran señalizados, "Hoy, colocaremos la placa número trece y con ella, confirmaremos el compromiso de seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia", resaltó.

Se cumplen 45 años del golpe de Estado de 1976, golpe que además de significar el quiebre del orden institucional, dio lugar a un plan donde miles de argentinos fueron secuestrados, asesinados, presos, torturados, exiliados, prohibidos, discriminados, y lo que es peor desaparecidos, "Esto fue terrorismo de Estado donde a través de un plan sistemático y una política del miedo los derechos de los argentinos fueron avasallados", indicó Infante.

Por otro lado, señaló que durante la pandemia, la Secretaría, brindó capacitaciones virtuales y actualmente, se está brindando una capacitación para todos los miembros de las fuerzas de seguridad, requisito obligatorio para alcanzar el ascenso al grado inmediato superior. "Estamos realizando relevamientos en los establecimientos penitenciarios y contamos con un equipo interdisciplinario para brindar asesoramiento y abordar casos concretos", mencionó.

Finalmente, remarcó que desde la Secretaría, están generando material para el archivo provincial de la memoria, grabando testimonios de hijos, hijas, familiares y ex presos y presas políticas, relatos que constituyen un testimonio vivo de su lucha. Por su parte, el Intendente, Julio Bravo, resaltó que "es muy importante conmemorar cada 24 marzo y este hecho simbólico al descubrir una placa en la Seccional 9º, da cuenta que aquí funciono un centro de detención ilegal, porque en esa época, esas personas fueron detenidas al momento del golpe de Estado sin ninguna sola orden de detención que haya sido emanada por un juez, y jamás se les brindó ningún tipo de información a los familiares".

Hilda Figueroa, víctima de terrorismo de Estado y sobreviviente del ex centro clandestino, afirmó contar con la fortaleza de sobrevivir con la frente alta, sin rencores, sin venganza, pero con una inmensa sed de justicia. "Sed de justicia, porque este hecho no puede quedar impune, y cuando fluyen los recuerdos, cada recuerdo, cada hecho, merece su reflexión a 45 años de esa tragedia que todavía muchas víctimas, muchos familiares siguen pidiendo justicia". Presencias El acto contó con la presencia del Intendente de esa localidad, Julio Bravo; Hilda Figueroa, víctima de terrorismo de Estado y sobreviviente del ex centro clandestino; familiares de desaparecidos; el Director del Registro Civil, Octavio Rivas; el Secretario de Justicia, Daniel Suárez; el Director de Asistencia Técnica de los Municipios, Roberto Bidondo; los diputados provinciales, Omar Toro y Lourdes Navarro; funcionarios municipales; concejales de San Pedro de Jujuy; invitados especiales; medios de prensa y público en general.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.