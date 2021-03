Perassi: "En Campo Verde no hubo represión, hubo agresión a los policías"

El ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Agustín Perassi, se refirió a la respuesta formulada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia al requerimiento de la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Nación, sobre los hechos ocurridos entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de marzo en el barrio Campo Verde.

18 DE MARZO DE 2021

“El pedido del organismo nacional tiene fecha del 12 de marzo y refiere a lo ocurrido en ese predio", indicó y, en tal sentido, expresó que "ya se respondió de manera objetiva con toda la información aportada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación".

Aclaró que "al tratarse de un procedimiento de carácter preventivo a desarrollar en el predio de Campo Verde para cuidar el patrimonio de la empresa y la seguridad de los trabajadores, no hacía falta una orden judicial".

“Aquí no hubo represión policial, porque no se usaron elementos de represión, los efectivos solo usaron escudos para cubrirse de la pedrea que se desató en el lugar, tal es así que solo hubieron policías heridos, entre ellos tres mujeres policías y no hubo heridos entre los manifestantes", sostuvo y resaltó que “no hubo represión, hubo una agresión de parte de los manifestantes”.

Señaló que la ubicación del establecimiento en Campo Verde “no es algo decidido al azar” y al respecto recordó que “el gobierno lanzó en el año 2016 el Pacto Social por la Educación, en cuyo marco se consultó a docentes, padres y alumnos sobre las necesidades que tiene el sistema educativo”. "Allí -prosiguió- se tomó la decisión de construir escuelas nuevas y reparar de la totalidad de los establecimientos, cosa que no se hacía desde hace varios años”.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.